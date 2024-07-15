Но и в Таллинне отсутствие языковой среды является востребованным оправданием, и оно в первую очередь показывает отношение к эстонскому государству и эстонцам. Высокомерное отношение к другим нациям само по себе не является чудом среди русских, потому что в школах их веками учили, что они избранная высшая нация. В 1940 году они также приехали в Эстонию, чтобы принести сюда культуру, хотя и никак не могли приучить себя мыть лицо проточной водой из-под крана, а не в тазике.

В интервью Kuku министр образования Кристина Каллас заявила, что теперь необходимо потратить время и деньги на то, чтобы в срочном порядке обучить 600 таких учителей эстонскому языку. Это очень неправильные отношение и позиция. Напротив, эти 600 человек следует держать как можно дальше от эстонских школ.

Почему? Никто не знает, сколько среди них людей, которые, если выразиться использованным главным редактором русскоязычного Радио 4 Юлией Бали термином «ждуны», ждут «Русского мира». «Ждуны» действительно ждут приезда Путина в Эстонию. Они думают, что если «Русский мир» придет в Эстонию, их дома и квартиры останутся нетронутыми, и их жизнь станет лучше. Переубедить в этом русских учителей, которые до сих пор не могут говорить по-эстонски, не удастся.