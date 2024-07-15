Так как язык и настроение по большей части идут рука об руку, до сих пор не заговорившие по-эстонски таллиннские преподаватели вели себя как хорошие продолжатели идей Кремля, так что ради сохранения своих рабочих мест они могут достичь языкового уровня С1, например, после восьмой попытки сдать экзамен, но это ничего не изменит. Навязанный им насильно языковой сертификат не сделает их в меньшей степени «ждунами».
Так что же можно сделать, чтобы через несколько лет Силам обороны больше не приходилось заниматься обучением госязыку, чтобы человек, никогда не слышавший о композиторе Пярте, не стал вице-мэром Кохтла-Ярве, чтобы в Таллиннский университет не поступали русские молодые люди, считающие самым большим праздником «День советской армии» 23 февраля?
Вся энергия эстонского государства и Министерства образования, а также деньги, предназначенные для так называемого перевоспитания ожидающих «Русского мира», должны быть направлены на поиск и набор новых учителей, владеющих эстонским языком, в эстонские школы. Среди эстонцев тоже есть путинисты и даже один попавший в тюрьму госизменник (остальные были этническими русскими), но вероятность попадания из эстонской интеллигенции в категорию «ждунов» существенно ниже.
Кроме того, не нужно днем с огнем искать подготовленных учителей. По данным мониторинга полугодичной давности, в Эстонии существует значительный резерв учителей - чуть более 2300 человек, имеющих педагогическое образование, но не работавших учителями в 2023 году. Для сравнения: это 14 процентов от общего числа учителей. 53 процента педагогического резерва моложе 40 лет. 52 процента резерва находится в Таллинне и Тарту, т.е. там, где наблюдается наибольшая перегрузка и нехватка учителей.
По мнению исследователей, наиболее ценным резервом являются недавно ушедшие с работы учителя: ежегодно в среднем 1500 учителей покидают эстонские школы. Чем дольше учитель отсутствовал на работе, тем меньше вероятность, что он вернется на работу. Самая высокая вероятность возвращения - в течение первых пяти лет.
Поэтому Министерству образования и городу Таллинну, как школьному администратору, следует организовать быстрое и содержательное обсуждение того, как найти 600 учителей разных предметов, покинувших профессию за последние пять лет, на замену не говорящим по-эстонски «ждунам», которые тайно образуют пятую колонну в эстонской столице. Это, конечно, в том случае, если эстонское государство по-прежнему захочет сохранять свою независимость.