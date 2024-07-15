Пн, 15.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

МНЕНИЕ Нужно заменить работающих в таллиннских школах «ждунов»

Кадри Паас
Copy
Классная комната в школе.
Классная комната в школе. Фото: Arvo Meeks
  • Под «ждунами» понимаются ожидающие «Русского мира»
  • К следующему году Эстонии не хватает более 600 владеющих эстонским учителей
  • Учителей, ушедших из школ за последние пять лет, необходимо вернуть в школы

К следующему году в Эстонии не должно работать более 600 нынешних учителей, то есть речь о людях, работающих сейчас в русских школах и не владеющих эстонским языком даже на уровне B2. Если министр образования Кристина Каллас считает, что нужно потратить время и деньги, чтобы быстро обучить их эстонскому языку, то журналист, дипломированный преподаватель истории и обществоведения Кадри Паас полагает, что эти шесть сотен человек следует держать как можно дальше от наших школ.

Перевод: Павел Соболев

11 июля в программе Sihik на радио Kuku министр образования Кристина Каллас рассказала о переходе на эстоноязычное школьное образование. Эту часть я выслушала с особым вниманием, поскольку исполнение преамбулы конституции откладывается различными правительствами Эстонии уже более 30 лет, хотя от этого зависит прочность и долговечность независимости Эстонии.

Оказалось, что с 2025 года, когда школьное образование на эстонском языке расширится еще больше по сравнению с этим годом, по-прежнему будет не хватать - держитесь за стул - более 600 учителей, говорящих на эстонском языке, и нехватка учителей в первую очередь имеется в городе Таллинн. Вопрос касается тех учителей, у которых нет знания эстонского языка даже на уровне B2. Пусть даже и говорят, что B2 - это очень плохой уровень языка, то есть, по сути, эти люди даже поздороваться по-эстонски не могут. Необходимо найти учителей из эстонцев или представителей других национальностей, владеющих эстонским языком на уровне С1.

Те, кто не освоил эстонский язык, проживая в Эстонии более 30 лет, всегда говорят, что у них нет под рукой эстоноязычной среды. В Нарве этот разговор может даже иметь под собой основание с учетом особой ситуации, но уж точно не в городе Таллинн.

В Таллинне есть безграничные возможности приобщиться к эстоноязычной культуре, эстонской повседневной жизни и современной литературе. Кроме того, предположительно интеллигентный человек - таким ведь и должен быть учитель - просто из вежливости и уважения выучит язык страны, в которой живет.

Но и в Таллинне отсутствие языковой среды является востребованным оправданием, и оно в первую очередь показывает отношение к эстонскому государству и эстонцам. Высокомерное отношение к другим нациям само по себе не является чудом среди русских, потому что в школах их веками учили, что они избранная высшая нация. В 1940 году они также приехали в Эстонию, чтобы принести сюда культуру, хотя и никак не могли приучить себя мыть лицо проточной водой из-под крана, а не в тазике.

В интервью Kuku министр образования Кристина Каллас заявила, что теперь необходимо потратить время и деньги на то, чтобы в срочном порядке обучить 600 таких учителей эстонскому языку. Это очень неправильные отношение и позиция. Напротив, эти 600 человек следует держать как можно дальше от эстонских школ.

Почему? Никто не знает, сколько среди них людей, которые, если выразиться использованным главным редактором русскоязычного Радио 4 Юлией Бали термином «ждуны», ждут «Русского мира». «Ждуны» действительно ждут приезда Путина в Эстонию. Они думают, что если «Русский мир» придет в Эстонию, их дома и квартиры останутся нетронутыми, и их жизнь станет лучше. Переубедить в этом русских учителей, которые до сих пор не могут говорить по-эстонски, не удастся.

«Даже если в сторону Таллинна начнут лететь ракеты, это не изменит их отношения. В Украине все еще есть люди, чьи дома и города были разрушены в результате российских атак, но они все еще счастливы, что ими не правит проклятый режим Киева, и в наших обстоятельствах это было бы Тоомпеа», - сказала Бали в интервью Ekspress в феврале этого года.

«Ждуны» никогда не изучали эстонский язык по-настоящему, потому что надеются на возвращение царя. Они прожили в Эстонии более 30 лет, может быть, даже родились здесь, учили детей и молодежь в русскоязычных школах, расположенных в Эстонии, вырастили из них следующее поколение «ждунов», получали за это зарплату от эстонского государства, и теперь эстонское государство должно начать принудительно обучать их государственному языку. Этого не должно происходить ни при каких обстоятельствах.

Я вспоминаю недавние обсуждения, в которых автор этих строк играет скромную роль. Из интервью главы Департамента образования и молодежи, реализующего политику Министерства образования, Яака Райе выяснилось, что в этом году в экзамене C1 приняли участие 599 человек, и только 213 человек получили квалификационное свидетельство. В прошедшем в апреле дополнительном экзамене С1 для педагогов приняли участие 208 педагогов, квалификационный сертификат получили только 26 человек. Желание выучить язык у сдающих языковые тесты низкое, если не сказать нулевое.

В экзамене на B2 приняли участие 118 преподавателей, из них только 16 получили квалификационный сертификат. Экзаменуемый получает сертификат при получении не менее 60-процентного результата. Треть экзаменующихся получают B2 и C1 со второго или третьего раза. Есть и те, кто сдает экзамен более десяти раз, но и тогда не получает сертификат. Интервью было опубликовано 13 июля в Sakala. Если не верите, можете прочитать.

В общих чертах можно сказать, что тех самых толком не говорящих по-эстонски молодых людей учат эти русские учителя, которым платит эстонское государство. Нет сомнений в том, что помимо своей неуклюжести, они за девять лет обучения передадут и отношение, с которым эти молодые люди в какой-то момент пойдут учиться дальше или, если они граждане Эстонии, отправятся в Силы обороны.

О том, как такая молодежь ведет себя в Силах обороны Эстонии в январе, рассказал генерал Вейко-Велло Пальм. «Конечно, нам бы хотелось, чтобы все солдаты, которые приходят к нам на военную службу, хорошо знали эстонский язык. В настоящее время это не так. Ежегодно мы проводим довольно много занятий по изучению эстонского языка, и солдаты этим очень охотно пользуются. Наше исследование показывает, что отношение русскоязычных солдат к эстонскому государству и Силам обороны Эстонии сильно меняется во время военной службы. Если кто-то приходит на военную службу без понимания того, что такое Силы обороны Эстонии или какая ценность у эстонского государства, то, как правило, во время военной службы эти взгляды меняются», - сказал генерал.

Я также спросила Пальма об этнически мотивированной драке между эстонцами и русскими в Вируском батальоне в Йыхви. Что случилось? «Это произошло из-за мелочей, и, в конце концов, это и осталось мелочью. Конфликты часто возникают из-за языковой проблемы: одна сторона не понимает другую. Между тем, доля солдат, не говорящих по-эстонски, в Вируском батальоне стала превышать долю эстонцев, и теперь мы решили эту проблему. Будем еще больше рассредотачивать призывников», - подтвердил Пальм. Он добавил, что русскоязычные солдаты приходят в Силы обороны частично из Ида-Вирумаа, но в основном из Таллинна.

Другими словами, вот такие вот мальчики воспитываются этими более чем 600 учителями-неносителями языка, которым министр образования рекомендует в течение года начать обучение и превратиться в бегло владеющих эстонским языком педагогов. При этом этот план уже провалился в зародыше.

Так как язык и настроение по большей части идут рука об руку, до сих пор не заговорившие по-эстонски таллиннские преподаватели вели себя как хорошие продолжатели идей Кремля, так что ради сохранения своих рабочих мест они могут достичь языкового уровня С1, например, после восьмой попытки сдать экзамен, но это ничего не изменит. Навязанный им насильно языковой сертификат не сделает их в меньшей степени «ждунами».

Так что же можно сделать, чтобы через несколько лет Силам обороны больше не приходилось заниматься обучением госязыку, чтобы человек, никогда не слышавший о композиторе Пярте, не стал вице-мэром Кохтла-Ярве, чтобы в Таллиннский университет не поступали русские молодые люди, считающие самым большим праздником «День советской армии» 23 февраля?

Вся энергия эстонского государства и Министерства образования, а также деньги, предназначенные для так называемого перевоспитания ожидающих «Русского мира», должны быть направлены на поиск и набор новых учителей, владеющих эстонским языком, в эстонские школы. Среди эстонцев тоже есть путинисты и даже один попавший в тюрьму госизменник (остальные были этническими русскими), но вероятность попадания из эстонской интеллигенции в категорию «ждунов» существенно ниже.

Кроме того, не нужно днем с огнем искать подготовленных учителей. По данным мониторинга полугодичной давности, в Эстонии существует значительный резерв учителей - чуть более 2300 человек, имеющих педагогическое образование, но не работавших учителями в 2023 году. Для сравнения: это 14 процентов от общего числа учителей. 53 процента педагогического резерва моложе 40 лет. 52 процента резерва находится в Таллинне и Тарту, т.е. там, где наблюдается наибольшая перегрузка и нехватка учителей.

По мнению исследователей, наиболее ценным резервом являются недавно ушедшие с работы учителя: ежегодно в среднем 1500 учителей покидают эстонские школы. Чем дольше учитель отсутствовал на работе, тем меньше вероятность, что он вернется на работу. Самая высокая вероятность возвращения - в течение первых пяти лет.

Поэтому Министерству образования и городу Таллинну, как школьному администратору, следует организовать быстрое и содержательное обсуждение того, как найти 600 учителей разных предметов, покинувших профессию за последние пять лет, на замену не говорящим по-эстонски «ждунам», которые тайно образуют пятую колонну в эстонской столице. Это, конечно, в том случае, если эстонское государство по-прежнему захочет сохранять свою независимость.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх