«Сегодня ночью убили моего родного брата Александра! Слезы душат! Мое сердце разрывается на куски! - написала жительница Таллинна Ирина в своем посте в Facebook. - Прошу вас, кто был свидетелем, сообщите о происшествии в полицию или мне». К настоящему моменту известно, что убийца задержан.
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ФОТО ⟩ «Добрый парень, и мухи бы не обидел»: в Сети вспоминают зарезанного в Таллинне Александра, его убийца задержан (1)
В пятницу вечером в центр тревоги сообщили, что на бульваре Мере в Таллинне от ножевых ранений пострадал человек. Скорая помощь доставила 34-летнего мужчину с колото-резаными ранами в больницу, где приблизительно через час он скончался.