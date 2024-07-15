Сетевые мошенники оставили жительницу Эстонии без крупной суммы денег

В полицию обратилась 53-летняя женщина, получившая электронное письмо якобы от LHV Bank с просьбой обновить свою контактную информацию не позднее 15 июля, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры.

Женщина перешла по ссылке в письме и авторизовалась в банке, а затем обнаружила, что с ее счета на зарубежный счет перешло 4906 евро.