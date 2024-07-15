10 июля истребители миссии воздушного патрулирования НАТО вылетели для идентификации двух истребителей «Су-30», а 12 июля - двух истребителей «Су-30СМ», летевших в Калининградскую область, и двух истребителей «Су-30СМ», летевших на материковую часть России.

Указанные самолеты летели без заранее предоставленного летного плана. Некоторые были с выключенными транспондерами (радиолокационные ответчики) и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушного патрулирования альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока база ВВС Эстонии находится на ремонте.