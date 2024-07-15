Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 37-летнего Илью

Последний раз с ним контактировали месяц назад, когда его видели в Йыхви. У Ильи нет постоянного места жительства, нет у него с собой и телефона.

Полицейские проверили места, где мог находиться пропавший, но его пока не удалось найти. Илья может быть в Йыхви или Ахтме.

Его рост 185 см, он лысый. В последний раз его видели в черной футболке, черных джинсах и красных кроссовках.

Полиция просит всех, кто видел Илью, сообщить об этом по номеру 112.