Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Ида-Вирумаа в Йыхви 37-летнего Ильи.
Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 37-летнего Илью
Последний раз с ним контактировали месяц назад, когда его видели в Йыхви. У Ильи нет постоянного места жительства, нет у него с собой и телефона.
Полицейские проверили места, где мог находиться пропавший, но его пока не удалось найти. Илья может быть в Йыхви или Ахтме.
Его рост 185 см, он лысый. В последний раз его видели в черной футболке, черных джинсах и красных кроссовках.
Полиция просит всех, кто видел Илью, сообщить об этом по номеру 112.