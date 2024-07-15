Соединенные Штаты и в будущем продолжат играть центральную роль в НАТО
В политическом плане саммитом НАТО в Вашингтоне можно быть удовлетворенным
Слабые места НАТО необходимо эффективно устранять, нет времени на раздумья
НАТО, организация Североатлантического договора, созданная 75 лет назад, на протяжении десятилетий доказывала, что является самым сильным и эффективным защитником международной безопасности и правопорядка. О том, что будет дальше, пишет бывший член Европарламента Тунне Келам («Отечество»).
Перевод: Павел Соболев
Есть много причин жаловаться и чувствовать себя неуверенно по поводу многогранных опасностей сегодняшнего мира. Однако недавний саммит 32 стран в Вашингтоне дал четкий сигнал о жизнеспособности и влиянии НАТО.
И это в ситуации, когда вместе с украинцами мы третий год выступаем против полномасштабной военной агрессии России, постоянного члена Совета Безопасности ООН, нескрываемой целью которой является «удаление» еще одного члена-основателя ООН из списка свободных стран. Именно ослабление авторитета ООН и других организаций международного сотрудничества, включая паралич дееспособности Совета Безопасности, добавляет НАТО дополнительную ответственность за поддержание стабильности свободного мира.
Очевидно, что военный и политический авторитет НАТО в ближайшем будущем продолжит опираться на активное участие США как центральной опоры альянса. Ни один из оставшихся 31 членов не может заменить США, т. е., по сути не способен гарантировать НАТО критически важные ресурсы и надежность в отражении агрессоров. Посыл для участников однозначен: укрепление тесного трансатлантического сотрудничества во всех областях является основным условием стабилизации гарантий отражения угроз свободному миру.
В политическом плане саммитом НАТО в Вашингтоне можно быть удовлетворенным. Будущее Украины - в НАТО, но срок пока остается открытым. Пакет помощи продолжится, но останется на нынешнем уровне в 40 млрд долларов. Прежде всего, важно более широкое обобщение путинской агрессии: «Полномасштабное вторжение России в Украину разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подрывает глобальную безопасность. Россия пытается полностью перестроить архитектуру евроатлантической безопасности. Угроза, которую Россия представляет для НАТО на всех направлениях, сохранится еще надолго».
Принципиально новым является подход НАТО к союзникам российской агрессии, особенно к коммунистическому Китаю. «Китай стал решающим фактором, способствующим войне России, учитывая безграничное партнерство обеих стран и широкую поддержку Китаем российской оборонной промышленности. Это увеличивает угрозу со стороны России ее соседям, а также евроатлантической безопасности».
Указанные позиции свидетельствуют о четком понимании того, что глобальная безопасность зависит не только от российской агрессии против Украины. Намечается и частично уже произошло глобальное противостояние между странами, которые следуют принципам ООН и поддерживают верховенство права, и группой стран, которые все более открыто подрывают это верховенство права.
Последних объединяет заинтересованность в пересмотре системы, созданной образованием ООН и предполагающей поиск мирных решений и признание равных прав всех стран. Они пытаются заменить ее старой прагматичной реальной политикой, в которой важна сила - право более сильного с более активными действиями по расширению за счет соседей.
Основной вывод из ситуации - острая необходимость выйти из комфортной эгоцентричной зоны безопасности и прийти к отрезвляющему осознанию того, что развитие последних трех десятилетий не может продолжаться так, как оно шло. Пути назад нет. Обратимся к Черчиллю: «У нас есть выбор: война или позор. Если выбрать позор, война гарантирована». Мы находимся в том же положении, что угрожало свободной Европе 75 лет назад.
В 1945 году неопытный новый президент Трумэн, приехавший в Берлин, был убежден, что русские хотят дружить. Так почему бы не поприветствовать эту дружбу со своей стороны? Однако немного позже Трумэн написал дочери: «Я прибыл в Берлин с доброй волей и с лучшими намерениями по отношению к русским. Но за пару месяцев меня вылечили от этой болезни. Сталин не лучше Гитлера. На самом деле он хуже».
Правда вскрылась в следующем году. США и западные союзники провели быструю демобилизацию и разоружение. Красная Армия в Европе, напротив, сохранила свой наступательный потенциал. Коммунисты вошли во французское и итальянское правительства с целью захватить всю власть. Западная Европа впала в глубокую рецессию. В 1946 году греческие коммунисты начали гражданскую войну, посредством которой Сталин пытался получить доступ к Средиземному морю. В июне 1948 года Сталин начал блокаду Берлина, чтобы вытеснить западных союзников из города.
К концу 1946 года командование западных союзников оценило нападение Красной Армии на остальную Европу как очень серьезное. Трумэн нашел на это единственно правильный ответ: в апреле 1948 года план Маршалла по возрождению европейской экономики и в апреле 1949 года создание Североатлантической организации безопасности - НАТО.
Теперь евроатлантическая безопасность организована гораздо более прочно. Но зло обычно кроется в деталях. Слабые места НАТО необходимо четко осознавать и эффективно устранять. Сейчас больше нет времени для промедления. Напротив нас находится группа стран, объединившихся для насильственного пересмотра существующего международного порядка, олицетворяющая агрессивный рост зла в мировом организме.
Главную опасность представляет сознательное размывание противоположных понятий (агрессия или защита, добро или зло) в ходе затягивания конфликта. Особенно ярко это можно увидеть в противостоянии ХАМАС и Израиля. Результатом является отход от четких позиций, не говоря уже о наказании агрессора.
Что нужно? Прежде всего - максимальная решительность и последовательность членов НАТО. Нам будет легче понять, что западные страны, защищающие свободу, уже явно выбрали сторону конфликта. Мы больше не можем делать вид, что мы были неправы, поддерживая Украину. Мы все предоставили оружие для войны против России. Из этого состояния нет пути назад. Любая неопределенность, задержка или готовность пойти на компромисс в попытках мирных переговоров с военным преступником Путиным является обнадеживающим сигналом для всех агрессивных держав от Северной Кореи до Ирана. Это сигнал к началу глобальных военных действий.
Во-вторых, критерием реального потенциала сдерживания НАТО является максимальное выполнение своих обязательств. Двухпроцентный вклад в коллективную оборону отстает от вызовов времени, но даже его не смогут выполнить к концу 2024 года девять стран, включая крупных игроков - Францию, Германию, Италию, Канаду и Испанию. Сигнал агрессорам: к громким словам НАТО не следует относиться серьезно.
В-третьих - активное завоевывание союзников среди нейтральных стран. Резолюцию Генассамблеи ООН по Украине от 7 июля поддержали 99 членов, девять были против. Но 60 стран воздержались от принятия какой-либо позиции (например, Китай, Индия). Если сложить голоса против и воздержавшихся, то соотношение составит 99 голосов к 69 - так что разница составит всего 30. Пока нейтральный премьер-министр Индии обнимает «моего дорогого друга Путина» во время своего визита в Москву, защитникам истинного мира и свободы добиться успеха будет трудно.
Но у НАТО нет выбора. Только решительно идти вперед с четкой целью, иначе конфликт перерастет в глобальный.