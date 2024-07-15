Встреча лидеров Китая и России в Пекине, 16 мая 2024 года. Фото: Chine Nouvelle / SIPA

Принципиально новым является подход НАТО к союзникам российской агрессии, особенно к коммунистическому Китаю. «Китай стал решающим фактором, способствующим войне России, учитывая безграничное партнерство обеих стран и широкую поддержку Китаем российской оборонной промышленности. Это увеличивает угрозу со стороны России ее соседям, а также евроатлантической безопасности».

Указанные позиции свидетельствуют о четком понимании того, что глобальная безопасность зависит не только от российской агрессии против Украины. Намечается и частично уже произошло глобальное противостояние между странами, которые следуют принципам ООН и поддерживают верховенство права, и группой стран, которые все более открыто подрывают это верховенство права.

Последних объединяет заинтересованность в пересмотре системы, созданной образованием ООН и предполагающей поиск мирных решений и признание равных прав всех стран. Они пытаются заменить ее старой прагматичной реальной политикой, в которой важна сила - право более сильного с более активными действиями по расширению за счет соседей.

Основной вывод из ситуации - острая необходимость выйти из комфортной эгоцентричной зоны безопасности и прийти к отрезвляющему осознанию того, что развитие последних трех десятилетий не может продолжаться так, как оно шло. Пути назад нет. Обратимся к Черчиллю: «У нас есть выбор: война или позор. Если выбрать позор, война гарантирована». Мы находимся в том же положении, что угрожало свободной Европе 75 лет назад.