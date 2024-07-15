Фото Бывшего директора школы и вице-мэра проводили в последний путь

Перевод: София Солдатенко

На проводах актер и бывший художественный руководитель театра «Угала» Индрек Саммуль вспомнил жизненный путь Тонио Тамра.

Тамра родился в Таллинне, но затем вместе с родителями переехал в Абья-Палуоя. Он пошел в школу в Вильянди, где до 15 лет учился в тогдашней 5-й средней школе в Паалалинна.

Затем он получил среднее музыкальное образование в Таллинне и, окончив несколько учебных заведений, в середине 1990-х на руководящей должности занялся восстановлением Эстонской академии музыки и театра. В начале 2000-х годов он основал музыкальный дом при Вильяндиской академии культуры, а затем построил новую Вильяндискую музыкальную школу.

Тамра, который вернулся в Вильянди в 2003 году, десять лет работала одновременно директором Вильяндиской музыкальной школы и управлял академией, или, как он сам говорил: утром на одну работу, вечером на другую.

В 2013 году он ушел из академии и больше времени, чем раньше, уделял сочинению музыки. Он принимал самое активное участие в организации уездных и всеэстонских праздников песни и танца, сочинял музыку для оркестров.

В 2022 году он оставил пост директора музыкальной школы и начал работать вице-мэром Вильянди. Эту должность он покинул 9 марта этого года, в свой 62-й день рождения, поскольку из-за тяжелой болезни уже не мог работать.