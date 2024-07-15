Правительство премьер-министра Каи Каллас уходит в отставку

По словам Каллас, которая скоро уйдет в отставку, самым важным приоритетом этого правительства является обеспечение безопасности Эстонии. «Мы инвестировали в гособорону больше, чем когда-либо прежде, и увеличили оборонный бюджет до 1,44 млрда евро в год, что составляет три процента ВВП. За последние два года бюджет гособороны увеличился почти на 70 процентов. Эти решения помогают гарантировать, что Эстония надежно защищена и является безопасным местом для жизни», - сказала Каллас.

Большим достижением она также считает повышение заметности и влияния Эстонии в Европе и значительное укрепление союзнических отношений в НАТО и ЕС. «Мы также были одними из самых решительных сторонников Украины, как на словах, так и особенно на деле, способствуя их борьбе за демократию и свободу, - добавила она. - Обеспечение безопасности Эстонии включает в себя и переход на эстоноязычное образование. Это одна из самых важных гарантий безопасности Эстонии в будущем, и я очень горжусь тем, что мы дали этому переходу хороший старт».

По мнению Каллас, упорядоченность государственных финансов также является частью безопасности. «Приведение финансов штата в лучшее состояние было важной частью нашей работы. Мы предприняли шаги по сокращению дефицита бюджета и обеспечению устойчивости государственных финансов, чтобы предоставить людям чувство безопасности и необходимые услуги», - сказала она.