Премьер-министр Кая Каллас на заседании правительства подала в отставку в связи с ее назначением Верховным представителем ЕС по иностранным делам. Правительство и премьер-министр остаются у власти до вступления в должность нового премьер-министра и нового правительства.
Правительство премьер-министра Каи Каллас уходит в отставку
По словам Каллас, прошедшие годы были полны вызовов и смелых решений. «За последние три года Эстонии пришлось пройти через множество испытаний. Коронакризис привел к тяжелым временам, повлиявших на нашу систему здравоохранения, экономику, образование и социальную жизнь. Хотя это было непростое время, нам все же удалось выйти из кризиса более сильными и мудрыми. Наше решение сохранить школы и общество максимально открытыми привело к экономическому росту, который в 2021 году достиг 7,2 процента», - пояснила Каллас.
«Инициированные Россией энергетический кризис и полномасштабная война в Украине принесли новые вызовы. Энергетический кризис и энергетическая безопасность стали серьезной проблемой осенью 2021 года», - добавила Каллас.
По ее словам, Эстония предприняла важные шаги для развития возобновляемой энергетики и благодаря этому у нас есть уверенность в будущем. «Это также означает чистую и устойчивую окружающую среду», - добавил он.
«Несмотря на трудности, экономические показатели Эстонии улучшились. Средняя зарплата и пенсии выросли, безработица снизилась, а расходы на электроэнергию находятся под контролем. Одним из важных изменений, принятых моим правительством, является так называемый устранение налогового горба. Это налоговая реформа, которая приведет к концу нынешней системы необлагаемого минимума, состоящей из тысяч шагов. Устранение налогового горба - одна из крупнейших налоговых реформ всех времен, которая снижает налоги на рабочую силу и увеличивает доходы людей, то есть в конечном итоге оживляет экономику», - сказала Каллас.
По словам Каллас, которая скоро уйдет в отставку, самым важным приоритетом этого правительства является обеспечение безопасности Эстонии. «Мы инвестировали в гособорону больше, чем когда-либо прежде, и увеличили оборонный бюджет до 1,44 млрда евро в год, что составляет три процента ВВП. За последние два года бюджет гособороны увеличился почти на 70 процентов. Эти решения помогают гарантировать, что Эстония надежно защищена и является безопасным местом для жизни», - сказала Каллас.
Большим достижением она также считает повышение заметности и влияния Эстонии в Европе и значительное укрепление союзнических отношений в НАТО и ЕС. «Мы также были одними из самых решительных сторонников Украины, как на словах, так и особенно на деле, способствуя их борьбе за демократию и свободу, - добавила она. - Обеспечение безопасности Эстонии включает в себя и переход на эстоноязычное образование. Это одна из самых важных гарантий безопасности Эстонии в будущем, и я очень горжусь тем, что мы дали этому переходу хороший старт».
По мнению Каллас, упорядоченность государственных финансов также является частью безопасности. «Приведение финансов штата в лучшее состояние было важной частью нашей работы. Мы предприняли шаги по сокращению дефицита бюджета и обеспечению устойчивости государственных финансов, чтобы предоставить людям чувство безопасности и необходимые услуги», - сказала она.
Одной из важнейших тем Каллас называет установление равенства в браке. По ее словам, это решение стало шагом к более толерантному обществу.
Премьер-министр Кая Каллас благодарна всем партнерам по коалиции и коллегам, с которыми были приложены усилия для сохранения доверия Эстонского государства и народа. «Мы работали с преданностью и сердцем, чтобы сделать Эстонию лучшим местом для жизни», - сказала она.
Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 26 января 2021 года и возглавляла правительство в качестве лидера Партии реформ в трех формациях: с 26 января 2021 года по 14 июля 2022 года вместе с Центристской партией; С 18 июля 2022 года по 17 апреля 2023 года с «Отечеством» и Социал-демократической партией Эстонии (СДПЭ) и с 17 апреля этого года с СДПЭ и партией «Ээсти 200».
Согласно Конституции, нового кандидата в премьер-министры назначает президент, у которого для этого есть максимум 14 дней после отставки правительства. Если кандидат в премьер-министры назначен решением президента, у него есть до 14 дней, чтобы представить Рийгикогу основы формирования будущего правительства.
Кандидат в премьер-министры, получивший полномочия Рийгикогу, в течение семи дней представляет президенту состав правительства, а глава государства в течение трех дней утверждает правительство. Правительство вступает в должность принесения присяги в Рийгикогу. При принесении присяги присутствует госсекретарь. Сообщение о вступлении правительства в должность публикует Riigi Teataja.