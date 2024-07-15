НАТО опубликовало фотографии российской подводной лодки, сделанные португальским самолетом P3. Командование военно-морских сил НАТО опубликовало снимки подводной лодки класса Kilo II (усовершенствованный класс Kilo), снятые на камеру патрульного самолета P3 португальских вооруженных сил. Подводная лодка была обнаружена в Балтийском море, что подчеркивает необходимость постоянного мониторинга морской активности России в этом регионе со стороны НАТО.
ФОТО ⟩ Российская атомная подводная лодка патрулирует Балтийское море
Перевод: Сергей Светлов
Обнаруженная подводная лодка - это Б-608 «Можайск», принадлежащая к классу Kilo II, также известному как проект 636.3. Этот класс российских подводных лодок известен своей скрытностью и передовыми технологиями, что делает его важным инструментом в военно-морских операциях.
Хотя командование военно-морских сил НАТО не предоставило дополнительных подробностей об операции или деятельности подводной лодки, источники открытой информации (OSINT) сообщают, что Б-608 «Можайск» в настоящее время действует в Балтийском море.
Portuguese Navy P-3C Orion Maritime patrol aircraft took photos of a Russian Kilo-Class Submarine in the Baltics Sea. pic.twitter.com/KPTeyu7iyj— MenchOsint (@MenchOsint) July 3, 2024
Балтийское море является важным регионом для военно-морских операций как НАТО, так и России, продолжая оставаться центром военного наблюдения и стратегических перемещений.
Подводные лодки проекта 636 оснащены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм и могут нести до 18 единиц вооружения. Они способны запускать различные модели торпед, включая управляемые торпеды, такие как TEST-71 и USET-80. Большинство подводных лодок этого проекта также способны запускать крылатые ракеты Клуб-С, а проект 636.3 в частности способен запускать вариант Калибр-ПЛ.
У подводных лодок проекта 636 два дизельных двигателя, которые заряжают аккумуляторы и обеспечивают тягу при всплытии или погружении судна. Подводная лодка движется за счет одного винта, что позволяет достигать максимальной скорости 12 узлов на поверхности и 18-20 узлов под водой.
Применение морского патрульного самолета P3 ВМС Португалии НАТО для этой миссии подчеркивает совместные усилия стран-участниц по обеспечению безопасности в регионе. Оборудованный передовыми радиолокационными и мониторинговыми системами, самолет P3 играет важную роль в морском наблюдении, позволяя НАТО отслеживать потенциальные угрозы.
P-3 Orion - это морской патрульный самолет, разработанный компанией Lockheed Martin, который используется в основном для противолодочных операций (ASW), операций на поверхности (ASuW) и задач по наблюдению и разведке (ISR). Введенный в эксплуатацию в 1960-х годах, этот самолет стал основой военно-морских операций благодаря своей дальности, передовому радару и электронным системам наблюдения. Самолет оснащен гидроакустическими буями, торпедами и противокорабельными ракетами, что позволяет ему эффективно отслеживать и атаковать подводные и надводные цели.
P-3 Orion широко используется военно-морскими силами различных стран и является важным инструментом для морского патрулирования и наблюдения по всему миру. В условиях сохраняющейся геополитической напряженности такое наблюдение критически важно для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Маршрут подводной лодки Б-608 «Можайск» от Балтийского моря до Тихого океана, вероятно, останется в центре внимания военных аналитиков.
Присутствие российского флота в Балтийском море, особенно подводных лодок, обусловлено стратегическими и геополитическими соображениями. Близость Балтийского моря к Западной Европе и нескольким странам НАТО делает этот регион критически важным для России в плане укрепления западных границ и демонстрации своей мощи.
Подводные лодки играют ключевую роль в патрулировании этих вод благодаря своей скрытности, обеспечивая стратегический доступ к важным морским путям и компенсируя увеличенное присутствие НАТО в регионе. Это присутствие служит сдерживающим фактором, защищая интересы России и демонстрируя ее способность действовать в международных водах.
Источник: armyrecognition.com