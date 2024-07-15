Эстонские школьники отличились на Всемирной олимпиаде по биологии

Перевод: Павел Соболев

Всемирная олимпиада по биологии (IBO) 2024 года прошла в Астане в Университете имени Назарбаева, главным организатором было Министерство образования Казахстана, а одним из спонсоров - крупная компания Huawei.

В состав эстонской команды вошли Миа Марлен Рахе (Таллиннская реальная школа), Виолета Юргенс (тартуская гимназия Хуго Треффнера), Карл-Эрик Вольберг (Пярнуская гуманитарная гимназия Сютевака) и Симо Линно (Ныоская рельная гимназия).

В качестве представителей эстонской делегации в Астане побывали докторант Института молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета Карл Юргенштейн, студентка медицинского факультета Мари Ремм и ординатор Андо Ваан, а также директор вивария Института молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета Сулев Куузе, который готовил задания для школьников в составе международного жюри.

По словам Сулева Куузе, в этом году практические работы были по биохимии, молекулярной биологии, биоинформатике, а также анатомии и физиологии животных. На последнем практикуме также впервые в течение нескольких лет происходило настоящее препарирование; на этот раз изучалось строение овечьего глаза. Теоретические вопросы были разделены на две части, каждая по 50 вопросов, на решение которых у старшеклассников было 2х3,5 часа.

Оба теоретических тура включали вопросы из семи областей: биосистематика, клеточная и молекулярная биология, экология, этология, генетика и эволюция, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных.

Симо Линно и Виолета Юргенс получили бронзовую медаль, а Миа Марлен Рахе и Карл-Эрик Вольберг получили грамоту за очень хорошее выступление. В олимпиаде по биологии в этом году приняли участие 81 страна и 286 учащихся.

Всемирная олимпиада по биологии проводилась в этом году в 35-й раз.

Участие эстонских школьников в Олимпиаде поддержали Министерство образования и науки Эстонии, Школа естественных наук Тартуского университета, TÜMRI, а также компании SolisBiodyne и Icosagen.