Спасателям пришлось тушить загоревшееся от удара молнии дерево

Перевод: Павел Соболев

В пятницу в 11.19 молния ударила в иву, растущую на обочине дороги в деревне Веэликсе в волости Мульги, и подожгла ее. Спасатели-добровольцы из самой деревни потушили дерево.

В субботу в 6.01 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Рая в волости Мульги горят руины снесенного здания. Площадь здания составляла около ста квадратных метров. Спасатели потушили пожар примерно за полтора часа.

Воскресенье началось с поездки спасателей в деревню Сарья в волости Мульги, где около 9.30 машина съехала с дороги и одному человеку потребовалась помощь, чтобы выбраться из машины. В 11.09 спасатели убрали с дороги дерево, упавшее на проезжую часть в селе Валма в Вильяндиской волости.

В тот же день в 22.30 поступило сообщение о том, что в селе Варья Вильяндиской волости загорелся автомобиль. Машина полыхала открытым пламенем. Спасатели потушили пожар за четверть часа. Причина пожара неизвестна.