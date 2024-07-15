Со вторника в Латвию запрещен въезд на зарегистрированных в Беларуси автомобилях

Чтобы снизить риски обхода санкций, Евросоюз, одобрив восьмой пакет санкций против Беларуси, в значительной степени привел санкции, введенные против Беларуси, в соответствие с санкциями, введенными против России. Теперь из Беларуси запрещен импорт товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины, если эти товары происходят из Беларуси или экспортируются из нее (товары, перечисленные в приложении XXVII к регламенту (ЕС) 2024/1865 от 29 июня 2024 года, вносящем изменения в регламент (ЕК) № 765/2006 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси и участием Беларуси в российской агрессии против Украины). В приложение включены и легковые автомобили.