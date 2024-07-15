Дания заманивает в Копенгаген хорошо ведущих себя туристов

Перевод: Сергей Светлов

Туристический совет Дании запустил программу, направленную на поощрение климатически дружественного и устойчивого поведения. С сегодняшнего дня предлагаются различные бонусы тем посетителям Копенгагена, которые ездят на велосипедах, пользуются общественным транспортом или помогают убирать мусор в парках и гаванях города, а также занимаются садовыми работами, сообщает The Guardian.

Во многих местах люди, которые приходят со своей многоразовой чашкой, получают бесплатный кофе. Кроме того, туристы, положительно влияющие на жизнь города, получают бесплатные коктейли в одном из баров на крыше или дополнительное время посещения в популярном копенгагенском комплексе для катания на искусственном снегу.

«Любой наш выбор влияет на окружающую среду, так почему бы не принимать осознанные решения, которые полезны для всех нас, и получать за это награду?» - предлагают инициаторы проекта CopenPay.

Представитель туристического совета Wonderful Copenhagen Миккель Аарё-Хансен выразил надежду, что их идея вдохновит и другие города, помогая найти способы сделать отношения между туристами и местными жителями менее напряженными.

«Мы должны обеспечить, чтобы туризм не был бременем для окружающей среды, а становился силой, способствующей позитивным изменениям, - сказал он The Guardian. - Наша основная цель - сделать путешествия более экологичными. Но это возможно только в том случае, если мы сможем преодолеть большой разрыв между желаниями посетителей и их фактическим поведением».

Проект CopenPay продлится до 11 августа, но в случае успеха его могут повторить и расширить. В будущем планируется вознаграждать, например, тех посетителей, которые приезжают в Копенгаген на поезде вместо самолета.