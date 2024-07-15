Тело пропавшего человека найдено в реке: возбуждено уголовное дело

В воскресенье в 12.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарве пропал 59-летний мужчина, который ушел из дома 13 июля около половины восьмого утра. Перед звонком в Центр тревоги звонившему сообщили, что на берегу реки Нарва были найдены телефон и вещи пропавшего.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Никиты Головина, с помощью различных камер наблюдения быстро установили, что пропавший распивал алкоголь вместе с другим мужчиной утром 13 июля на городском променаде Нарвы. "В какой-то момент 59-летний мужчина пошел купаться, погрузился под воду и больше на поверхности не показывался. Свидетелем всего этого был находившийся с ним 50-летний мужчина, который не позвал на помощь, а покинул место происшествия", - рассказал Головин.

Оперативный руководитель рассказал, что вчера в 21:30 водолазы обнаружили в реке тело утонувшего.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, поскольку есть основания полагать, что 50-летний человек был свидетелем утопления, не позвал на помощь и не пытался сам помочь тонувшему.

«Правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело для проверки обстоятельств происшествия, если есть признаки возможного преступления, - поясняет прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Пярн. - Жизнь и здоровье человека - это самое важное, что мы как общество должны защищать. Ввиду важности этого соглашения в законе также указано, что человеку, жизнь которого может быть в опасности, необходимо оказать помощь. Если невозможно прийти на помощь самому или это было бы слишком опасно, о человеке, находящемся в опасной для жизни ситуации, необходимо немедленно сообщить, например, в Центр тревоги».