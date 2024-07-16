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«Тут все по-другому!»: туристы окончательно пробудились после пандемии и рвутся в Эстонию

Каролийна Вертяева
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Фото: Postimees

Лето всегда привлекало в Эстонию множество туристов, которые любили наслаждаться нашей богатой историей, культурными событиями и живописными пейзажами. Несмотря на то, что времена пандемии сильно пошатнули туристическую сферу Эстонии, путешественники из разных стран продолжают хвалить наше гостеприимство и высокое качество местной кухни.

В июле в середине недели в Таллинне можно встретить толпы туристов из самых разных стран. Хорошей летней погодой наслаждаются на верандах кафе и ресторанов, сидя на главной площади или на скамейке в парке, поедая местные творожные сырки. Через Вируские ворота проезжает в день тысячи чемоданов, а Длинного Германа не хуже любой модели фотографируют с разных ракурсов. Rus.Postimees поговорил с гуляющими по улицам Таллинна туристами, которые рассказали почему выбрали местом для отдыха именно Эстонию.

«Мы приехали увидеть Старый город! Очень спешим увидеть все, что осталось со времен Средневековья, - сказала приехавшая из США семья. - Тут все по-другому!».

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