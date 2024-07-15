Доверчивые нарвитяне поверили мошенникам и расстались с тысячами евро

Мужчина, проживающий в Нарве, обратился в полицию после того, как ему позвонили мошенники и заявили, что его дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и теперь срочно нуждается в деньгах, которые нужно передать для лечения пострадавшего. Мошенники убедили мужчину снять наличные и передать их преступникам, что он и сделал. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 6000 евро.