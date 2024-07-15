Два нарвитянина, отдавшие свои деньги преступникам, обратились в полицию. В обоих случаях нарвитяне поверили, что их близкий человек попал беду. В результате мошенничества потерпевшие потеряли в общей сложности 7000 евро.
Доверчивые нарвитяне поверили мошенникам и расстались с тысячами евро
Перевод: Павел Соболев
Мужчина, проживающий в Нарве, обратился в полицию после того, как ему позвонили мошенники и заявили, что его дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и теперь срочно нуждается в деньгах, которые нужно передать для лечения пострадавшего. Мошенники убедили мужчину снять наличные и передать их преступникам, что он и сделал. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 6000 евро.
Ту же историю о дорожно-транспортном происшествии и необходимости собрать деньги на лечение пострадавшего рассказали и одной жительнице Нарвы. Мошенники убедили женщину снять наличные и передать деньги им. Женщина отдала мошенникам 1000 евро.