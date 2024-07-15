Спикер Рийгикогу нанял в помощники весьма известного политика

Перевод: Павел Соболев

Индрек Таранд, который был кандидатом по списку партии «Ээсти 200» на последних евровыборах, сообщил национальному телерадиовещанию, что с 10 июля он работает помощнком Хуссара. Его кандидатуру на эту должность предложил сам Лаури Хуссар.

По словам Таранда, на новой должности он будет работать с нагрузкой с коэффициентом 0,7, при этом он продолжит также и работать учителем истории в школе.

Таранд не обнародовал цифру своей зарплаты на новой должности, но, по общедоступным данным, зарплата помощника спикера Рийгикогу по состоянию на 1 апреля составляла 2000 евро; умножив ее на коэффициент 0,7, можно получить сумму в 1400 евро.