Департамент здоровья: в интернете под ложными названиями продают лекарства-пустышки

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что отсутствует проверенная информация об активных ингредиентах таких продуктов и о том, обладает ли продукт обещанным действием. Департамент здоровья не рекомендует покупать такую продукцию.

Обычно на сайте, рекламирующем продукт, есть много информации о лечебных свойствах продукта, отзывы покупателей и врачей, но эти изображения либо созданы искусственным интеллектом, либо украдены из интернета, а людей с такими именами не существует.

Например, в одном случае врач-ревматолог, одетый в халат с логотипом региональной больницы, рекламировал крем от боли в суставах как лекарство, рекомендуя использовать его для профилактики и лечения всех заболеваний суставов. На самом деле такого врача в Эстонии нет, а использована фотография хирурга, не имеющего никакого отношения к рекомендуемому продукту.

Департамент здоровья обнаружил, что фотография хирурга из региональной больницы использовалась как минимум на четырех разных сайтах, где продавались кремы для суставов, таблетки от давления, препараты для нормализации уровня сахара в крови и солевые гели. Однако на каждой странице фотография одного и того же врача сопровождается другим именем, специальностью и профессиональным опытом.

Потребители должны знать, что эти поддельные сайты размещаются на серверах за пределами Европейского сообщества и поэтому не могут быть закрыты государственными властями. Поэтому важно быть бдительным при совершении покупок, так как даже если товар будет доставлен, он может не оказать обещанного терапевтического эффекта.

Первый признак опасности - когда продукт рекламируется как лекарство, но нет ссылки на листовку на упаковке, и лекарство не зарегистрировано. Признаком опасности является также несоответствие имен, фотографий, возраста и текста на листовке, отсутствие регистрации врача, указанного на листовке, и выдуманное имя.

Названия всех разрешенных к продаже в Эстонии лекарственных средств можно найти в регистре лекарственных средств, а имена и фамилии всех работающих в Эстонии медицинских работников - в регистре медработников.