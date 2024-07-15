Президент Карис после встречи с лидерами партий: во внутренней политике кипят страсти и буря

По словам Кариса, основное внимание на встрече уделялось внутренней политической ситуации после отставки премьер-министра Каи Каллас и ее правительства. «В эстонской внутренней политике кипят страсти и буря, есть беспокойство и боль, стремительность и размышления», - сказал он.

«Обсуждение с каждым из них сводилось к одному: какое правительство нужно Эстонии и какие решения необходимы для движения вперед. Кандидату на пост премьер-министра, которого я назову завтра утром, я смогу передать несколько хороших рекомендаций после сегодняшних встреч», - отметил президент Карис.