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Руководитель личной охраны президента Эстонии: у нас редки нападения на политиков

Ану Вийта-Неухаус
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Марко Райзель заявил, что нападения на политика из-за его взглядов в Эстонии редки, но телохранители готовятся к таким нападениям в ходе своей подготовки.
Марко Райзель заявил, что нападения на политика из-за его взглядов в Эстонии редки, но телохранители готовятся к таким нападениям в ходе своей подготовки. Фото: Mailiis Ollino

В связи с покушением на Дональда Трампа руководитель службы личной охраны президента Алар Кариса Марко Рейзель рассказал, как в Эстонии обеспечивается безопасность руководителей государства.

Руководитель службы охраны президента Республики Эстония бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны Марко Рейзель сказал, что нападения на политиков из-за их взглядов в Эстонии редки, но полностью исключить опасные ситуации невозможно, и телохранители готовятся к таким нападениям в ходе своего обучения.

«Это означает, что тщательно продуманы возможные сценарии и планы на случай, если кто-то попытается совершить нападение», - сказал он.

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