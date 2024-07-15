Руководитель личной охраны президента Эстонии: у нас редки нападения на политиков

Руководитель службы охраны президента Республики Эстония бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны Марко Рейзель сказал, что нападения на политиков из-за их взглядов в Эстонии редки, но полностью исключить опасные ситуации невозможно, и телохранители готовятся к таким нападениям в ходе своего обучения.