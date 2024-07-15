В связи с покушением на Дональда Трампа руководитель службы личной охраны президента Алар Кариса Марко Рейзель рассказал, как в Эстонии обеспечивается безопасность руководителей государства.
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Руководитель личной охраны президента Эстонии: у нас редки нападения на политиков
Руководитель службы охраны президента Республики Эстония бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны Марко Рейзель сказал, что нападения на политиков из-за их взглядов в Эстонии редки, но полностью исключить опасные ситуации невозможно, и телохранители готовятся к таким нападениям в ходе своего обучения.