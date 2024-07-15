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Полиция ищет пропавшую в Виймси 71-летнюю Кайсу

rus.postimees.ee
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Кайса.
Кайса. Фото: PPA

Полиция просит помочь в поисках 71-летней Кайсы, пропавшей в деревне Мийдурана волости Виймси. Она ушла в магазин в субботу, 13 июля, около 15 часов и до сих пор не вернулась домой.

Полиция связалась с родственниками Кайсы и проверила возможные места ее нахождения, но пока найти ее не удалось.

Рост Кайсы - примерно 160 см, у нее светло-каштановые волосы до плеч. Она была одета в голубую летнюю куртку, темные штаны и шапку. У нее с собой кошелек, но нет мобильного телефона.

Полиция просит всех, кто видел Кайсу или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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