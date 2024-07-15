Полиция ищет пропавшую в Виймси 71-летнюю Кайсу

Полиция связалась с родственниками Кайсы и проверила возможные места ее нахождения, но пока найти ее не удалось.

Рост Кайсы - примерно 160 см, у нее светло-каштановые волосы до плеч. Она была одета в голубую летнюю куртку, темные штаны и шапку. У нее с собой кошелек, но нет мобильного телефона.

Полиция просит всех, кто видел Кайсу или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.