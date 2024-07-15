Полиция просит помочь в поисках 71-летней Кайсы, пропавшей в деревне Мийдурана волости Виймси. Она ушла в магазин в субботу, 13 июля, около 15 часов и до сих пор не вернулась домой.
УШЛА В МАГАЗИН И НЕ ВЕРНУЛАСЬ ⟩ Полиция ищет пропавшую в Виймси 71-летнюю Кайсу
Полиция связалась с родственниками Кайсы и проверила возможные места ее нахождения, но пока найти ее не удалось.
Рост Кайсы - примерно 160 см, у нее светло-каштановые волосы до плеч. Она была одета в голубую летнюю куртку, темные штаны и шапку. У нее с собой кошелек, но нет мобильного телефона.
Полиция просит всех, кто видел Кайсу или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.