Финансовый эксперт: у Кристена Михала нет амбиций

«Я хочу видеть амбиции, я хочу видеть экономический рост, приоритеты и чтобы о людях думали, - сказала Кийск. - Мне хотелось бы видеть, куда мы движемся как государство. В 1990-е годы нас видели как дешевую производственную площадку, чем мы больше не являемся. Являемся ли мы страной FinTech или по-прежнему страной туризма?»