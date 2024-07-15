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Финансовый эксперт: у Кристена Михала нет амбиций

rus.postimees.ee
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Партнер Redgate Capital Валерия Кийск.
Партнер Redgate Capital Валерия Кийск. Фото: Erik Prozes / Raul Mee / mollusk Media

Просьба будущего премьер-министра Кристена Михала не возлагать на него высоких ожиданий является ошибочным шагом, заявила партнер Redgate Capital Валерия Кийск в передаче радио Äripäev «Горячий стул», пишут «Деловые ведомости».

«Идти в правительство, заявляя, что у тебя нет амбиций, немного глупо», - считает Кийск.

«Я хочу видеть амбиции, я хочу видеть экономический рост, приоритеты и чтобы о людях думали, - сказала Кийск. - Мне хотелось бы видеть, куда мы движемся как государство. В 1990-е годы нас видели как дешевую производственную площадку, чем мы больше не являемся. Являемся ли мы страной FinTech или по-прежнему страной туризма?»

Подробнее читайте в «Деловых ведомостях».

Кристен Михал ранее сказал, что ожидания от нового правительства следует держать на низком уровне. «Так их можно будет положительно превзойти», - заявил он на прошлой неделе.

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