Просьба будущего премьер-министра Кристена Михала не возлагать на него высоких ожиданий является ошибочным шагом, заявила партнер Redgate Capital Валерия Кийск в передаче радио Äripäev «Горячий стул», пишут «Деловые ведомости».
Финансовый эксперт: у Кристена Михала нет амбиций
«Идти в правительство, заявляя, что у тебя нет амбиций, немного глупо», - считает Кийск.
«Я хочу видеть амбиции, я хочу видеть экономический рост, приоритеты и чтобы о людях думали, - сказала Кийск. - Мне хотелось бы видеть, куда мы движемся как государство. В 1990-е годы нас видели как дешевую производственную площадку, чем мы больше не являемся. Являемся ли мы страной FinTech или по-прежнему страной туризма?»
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Кристен Михал ранее сказал, что ожидания от нового правительства следует держать на низком уровне. «Так их можно будет положительно превзойти», - заявил он на прошлой неделе.