Эстонский совет помощи беженцам по состоянию на конец июня оказал денежную помощь более чем 286 000 людям на общую сумму более 52 миллиона евро. Денежное пособие на одного члена семьи в месяц составляет 3600 гривен, то есть примерно 92 евро.
Подача ходатайств на получение денежной помощи проходит на месте в пунктах регистрации Эстонского совета помощи беженцам или через интернет-платформу. «На данный момент мы оказываем поддержку в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях», - отметили в организации.
Программа финансируется Генеральным Директоратом Европейской службы гражданской защиты и гуманитарной помощи ЕС (DG ECHO), Бюро по оказанию гуманитарной помощи USAID (BHA), Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) через Украинский фонд гуманитарной помощи (UHF) и Министерством иностранных дел Эстонии. Ведущим партнером по проектам ECHO и BHA является организация Acted.
«Мы предлагаем женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, возможность участвовать в программах предпринимательства для развития или создания работающего и устойчивого к кризису микропредприятия. В июне 17 участниц программы получили поддержку в виде приобретения необходимого оборудования на развитие своего предприятия, общая сумма поддержки составила свыше 28 000 евро. В 2024 году мы помогаем женщинам в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях», - сообщили в совете.
Программу по предпринимательству поддерживает BHA/USAID, также партнерами проведения программы являются организации Acted и Garage48.
В июне совет оказал экстренную гуманитарную помощь 133 людям в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях на общую сумму свыше 42 000 евро. Поддержка предназначена для начала или продолжения экономической деятельности, которая призвана улучшить способность людей справляться финансово самостоятельно.
В рамках этой программы мы поддерживаем деятельность, связанную с сельским хозяйством, животноводством, производством продуктов питания или различными услугами. Размер пособия до 33 000 украинских гривен, или около 800 евро.
Программу поддерживают DG ECHO, ведущим партнером является фонд Acted.
Эстонский совет помощи беженцам является частью Объединенной инициативы по мониторингу рынка (JMMI), в рамках которой помогает сектору гуманитарной помощи поддерживать последовательный обзор ситуации на рынке и уровня цен на основные товары в Украине.
«С помощью JMMI мы можем более точно подготовить наши программы денежной помощи и направить их в регионы, где люди нуждаются больше всего. Наша зона ответственности по сбору данных в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях», - добавили в совете.
Совет также помогает беженцам, внезапно потерявшим место жительства, найти экстренное жилье.
Организация предлагает услугу опорного лица, которая предназначена для всех проживающих в Эстонии получателей международной (в т.ч. временной) защиты, а также для членов их семей, в отношении которых отделение местного самоуправления по месту жительства определил необходимость в получении дополнительной поддержки.
Услуга опорного лица финансируется Фондом Европейского союза по предоставлению убежища, миграции и интеграции (AMIF), а также Министерством внутренних дел Эстонии.
«В рамках общественной программы мы организуем регулярные общинные мероприятия и различные групповые виды деятельности. В этом году в мероприятиях общественной программы приняли участие около 2000 человек», - напомнили в совете.
«Мы создали Эстонский форум беженцев, неофициальное представительство получателей международной защиты, цель которого поддержать людей со статусом беженца, чтобы они могли представлять интересы своей общины и также вместе участвовать в решении проблем. В июне состоялась первая встреча Форума беженцев. Следующая встреча запланирована на 3 августа», - добавили в совете.
Общественная программа поддерживается Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
«В июне мы провели более 200 интервью, в ходе которых выяснили потребности и проблемные вопросы людей со статусом беженца в Эстонии. В сфере ментального здоровья мы предлагаем программу MindSpring беженцам по всей Эстонии. Первые группы стартовали в марте 2023 года и на сегодняшний день провели 31 группу, в которых приняли участие 250 человек по всей Эстонии», - передал представитель совета.
20 июня отметили Всемирный день беженцев, организовав общинный фестиваль в творческом городке Теллискиви, чтобы поддержать людей, которым пришлось покинуть свои дома. На мероприятии присутствовали люди из разных стран, живущие и работающие в Эстонии, иммигранты и беженцы, посетители могли принять участие в интересных мастер-классах, послушать музыку, прогуляться по ярмарке рукоделия и отведать блюда национальных кухонь.
НКО Eesti Pagulasabi (Эстонский совет помощи беженцам) - это основанная в 2000 году общественная некоммерческая организация, целью которой является защита прав и благополучия беженцев в Эстонии и за рубежом. Организация имеет сертификат Европейского Союза. Эстонский совет помощи беженцам - это организация, которая оказывает гуманитарную помощь в кризисных регионах, а также помогает беженцам восстановить социальное и финансовое благополучие.
В июне совету удалось собрать пожертвования на сумму более 5800 евро.