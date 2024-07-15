Программу поддерживают DG ECHO, ведущим партнером является фонд Acted.

Эстонский совет помощи беженцам является частью Объединенной инициативы по мониторингу рынка (JMMI), в рамках которой помогает сектору гуманитарной помощи поддерживать последовательный обзор ситуации на рынке и уровня цен на основные товары в Украине.

«С помощью JMMI мы можем более точно подготовить наши программы денежной помощи и направить их в регионы, где люди нуждаются больше всего. Наша зона ответственности по сбору данных в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях», - добавили в совете.

Совет также помогает беженцам, внезапно потерявшим место жительства, найти экстренное жилье.

Организация предлагает услугу опорного лица, которая предназначена для всех проживающих в Эстонии получателей международной (в т.ч. временной) защиты, а также для членов их семей, в отношении которых отделение местного самоуправления по месту жительства определил необходимость в получении дополнительной поддержки.

Услуга опорного лица финансируется Фондом Европейского союза по предоставлению убежища, миграции и интеграции (AMIF), а также Министерством внутренних дел Эстонии.

«В рамках общественной программы мы организуем регулярные общинные мероприятия и различные групповые виды деятельности. В этом году в мероприятиях общественной программы приняли участие около 2000 человек», - напомнили в совете.