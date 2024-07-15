Полиция просит помощи в поиске 45-летней Оксаны, пропавшей в столичном районе Ласнамяэ. Женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля, и до сих пор не вернулась.
ФОТО ⟩ Добровольцы ищут пропавшую в Ласнамяэ 45-летнюю Оксану
Полиция пообщалась с родственниками Оксаны и проверила возможные места ее пребывания, но пока не смогла ее найти.
Рост Оксаны - около 170 см, она полного телосложения. У нее короткие темные волосы. На ней, вероятно, была темная одежда.
Полиция просит всех, кто видел Оксану или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
Вечером в понедельник, 15 июля, поиски Оксаны также проводились в Вандьяла в волости Йыэляхтме.