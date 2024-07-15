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ФОТО Добровольцы ищут пропавшую в Ласнамяэ 45-летнюю Оксану

rus.postimees.ee
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Оксана.
Оксана. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 45-летней Оксаны, пропавшей в столичном районе Ласнамяэ. Женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля, и до сих пор не вернулась.

Полиция пообщалась с родственниками Оксаны и проверила возможные места ее пребывания, но пока не смогла ее найти.

Рост Оксаны - около 170 см, она полного телосложения. У нее короткие темные волосы. На ней, вероятно, была темная одежда.

Полиция просит всех, кто видел Оксану или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

Вечером в понедельник, 15 июля, поиски Оксаны также проводились в Вандьяла в волости Йыэляхтме.

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