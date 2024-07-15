ФОТО Добровольцы ищут пропавшую в Ласнамяэ 45-летнюю Оксану

Полиция пообщалась с родственниками Оксаны и проверила возможные места ее пребывания, но пока не смогла ее найти.

Рост Оксаны - около 170 см, она полного телосложения. У нее короткие темные волосы. На ней, вероятно, была темная одежда.

Полиция просит всех, кто видел Оксану или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

Вечером в понедельник, 15 июля, поиски Оксаны также проводились в Вандьяла в волости Йыэляхтме.