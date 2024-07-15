В понедельник, 15 июля, полиция попросила помощи в поиске 45-летней Оксаны, пропавшей в столичном районе Ласнамяэ. Женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля. Сегодня, 17 июля, полиция сообщила, что Оксана до сих пор не найдена, также поступила некоторая дополнительная информация, которая может помочь в поисках.
ФОТО ⟩ Полиция: пропавшая в Ласнамяэ Оксана по-прежнему не найдена, стало известно, в какой одежде она ушла из дома (3)
Полиция пообщалась с родственниками Оксаны и проверила возможные места ее пребывания, но пока не смогла ее найти.
Рост Оксаны - около 170 см, она полного телосложения. У нее короткие темные волосы.
Сегодня, в среду, полиция смогла подтвердить, как была одета Оксана в день, когда ушла из дома: на ней была короткая синяя джинсовая куртка, черные бриджи до колен и темные кроссовки на белой подошве. Также появилась фотография Оксаны со спины в тот день, когда она вышла из дома.
Полиция просит всех, кто видел Оксану или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
Вечером в понедельник, 15 июля, поиски Оксаны также проводились в Вандьяла в волости Йыэляхтме.