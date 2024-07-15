Полиция пообщалась с родственниками Оксаны и проверила возможные места ее пребывания, но пока не смогла ее найти.

Рост Оксаны - около 170 см, она полного телосложения. У нее короткие темные волосы.

Сегодня, в среду, полиция смогла подтвердить, как была одета Оксана в день, когда ушла из дома: на ней была короткая синяя джинсовая куртка, черные бриджи до колен и темные кроссовки на белой подошве. Также появилась фотография Оксаны со спины в тот день, когда она вышла из дома.

Оксана в тот день, когда она ушла из дома. Фото: PPA

Полиция просит всех, кто видел Оксану или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

Вечером в понедельник, 15 июля, поиски Оксаны также проводились в Вандьяла в волости Йыэляхтме.