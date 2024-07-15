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Пропавшая в Ласнамяэ 45-летняя Оксана найдена мертвой (7)

rus.postimees.ee
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Оксана в тот день, когда она ушла из дома.
Оксана в тот день, когда она ушла из дома. Фото: PPA

В понедельник, 15 июля, полиция попросила помощи в поисках 45-летней Оксаны, пропавшей в столичном районе Ласнамяэ. Женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля.

Вечером в понедельник, 15 июля, поиски Оксаны также проводились в Вандьяла в волости Йыэляхтме.

В среду полиция дала описание, как была одета Оксана в день, когда ушла из дома: на ней была короткая синяя джинсовая куртка, черные бриджи и темные кроссовки на белой подошве. Также появилась фотография Оксаны со спины в тот день, когда она вышла из дома.

Тем же вечером добровольцы обнаружили в волости Йыэляхтме пропавшую Оксану. К сожалению, она была мертва.

Причину ее смерти установит экспертиза.

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