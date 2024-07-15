В понедельник, 15 июля, полиция попросила помощи в поисках 45-летней Оксаны, пропавшей в столичном районе Ласнамяэ. Женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля.
Вечером в понедельник, 15 июля, поиски Оксаны также проводились в Вандьяла в волости Йыэляхтме.
В среду полиция дала описание, как была одета Оксана в день, когда ушла из дома: на ней была короткая синяя джинсовая куртка, черные бриджи и темные кроссовки на белой подошве. Также появилась фотография Оксаны со спины в тот день, когда она вышла из дома.
Тем же вечером добровольцы обнаружили в волости Йыэляхтме пропавшую Оксану. К сожалению, она была мертва.
Причину ее смерти установит экспертиза.