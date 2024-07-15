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От утюга до кухонного смесителя: вор опустошил гостевую квартиру менее чем за час

Вейки Ояперв
, журналист Tartu Postimees
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У компании Tartukodu есть гостевая квартира в доме по адресу Валликрави, 14. Забронировавший ее на выходные человек оказался вором.
У компании Tartukodu есть гостевая квартира в доме по адресу Валликрави, 14. Забронировавший ее на выходные человек оказался вором. Фото: Signe Oidekivi

Неизвестный мужчина проник в гостевую квартиру на улице Валликрави, 14 в центре Тарту в ночь на прошлое воскресенье, 14 июля, которую он забронировал несколькими днями ранее. В квартире он открутил смеситель в ванной комнате, кухонный смеситель, забрал с собой множество бытовой техники и исчез менее чем за час с довольно большим «уловом».

Квартира принадлежит обществу с ограниченной ответственностью Tartukodu, которое управляет более чем десятью гостевыми квартирами. По словам руководителя компании Лийз Вахер, вор действовал обдуманно.

«Сначала он сделал бронь через платформу Booking и оплатил 160 евро, - описала Вахер. - Бронь была оформлена на имя Тармо Тамм, что явно является вымышленным именем. Также номер телефона, который он указал в бронировании, больше не используется».

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