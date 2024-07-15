Неизвестный мужчина проник в гостевую квартиру на улице Валликрави, 14 в центре Тарту в ночь на прошлое воскресенье, 14 июля, которую он забронировал несколькими днями ранее. В квартире он открутил смеситель в ванной комнате, кухонный смеситель, забрал с собой множество бытовой техники и исчез менее чем за час с довольно большим «уловом».
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От утюга до кухонного смесителя: вор опустошил гостевую квартиру менее чем за час
Квартира принадлежит обществу с ограниченной ответственностью Tartukodu, которое управляет более чем десятью гостевыми квартирами. По словам руководителя компании Лийз Вахер, вор действовал обдуманно.