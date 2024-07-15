От утюга до кухонного смесителя: вор опустошил гостевую квартиру менее чем за час

У компании Tartukodu есть гостевая квартира в доме по адресу Валликрави, 14. Забронировавший ее на выходные человек оказался вором.

Неизвестный мужчина проник в гостевую квартиру на улице Валликрави, 14 в центре Тарту в ночь на прошлое воскресенье, 14 июля, которую он забронировал несколькими днями ранее. В квартире он открутил смеситель в ванной комнате, кухонный смеситель, забрал с собой множество бытовой техники и исчез менее чем за час с довольно большим «уловом».