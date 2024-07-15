Мартин Хельме: атмосфера в Рийгикогу беспрецедентно плохая

«Я направил главе государства сообщение о том, что EKRE так же критично относится к так называемому новому правительству, как и к правительству Каи Каллас, потому что это, по сути, правительство-преемник кабинета Каи Каллас. Новое правительство также приведет к дальнейшему увеличению налогов, что еще больше подорвет средства к существованию эстонского народа», - сказал Хельме.

Что касается политической атмосферы в Рийгикогу, то, по словам Хельме, она будет зависеть в первую очередь от того, как поведут себя министры коалиции и нового правительства.

«Атмосфера беспрецедентно плохая, потому что в Рийгикогу попираются законы и политические конвенции, действовавшие до сих пор. Я повторил президенту, что Эстонии действительно нужны внеочередные выборы, и президент должен сыграть в этом весомую роль», - добавил Хельме.

Президент Алар Карис в понедельник утром в Кадриорге в Таллинне встретился с премьер-министром Каей Каллас, после того как последняя представила президенту прошение об отставке в связи с ее назначением на пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Глава государства объявил, что начнет переговоры с представителями всех политических партий, представленных в Рийгикогу.