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ФОТО В торговом центре сработала пожарная сигнализация, посетителям пришлось эвакуироваться

, журналист Tartu Postimees
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В центре Тарту, в торговом центре Tasku, вечером в понедельник, 15 июля, примерно в 20:50 начала звучать пожарная сигнализация, и на место прибыли спасатели. После проверки они установили, что причиной тревоги стала пригоревшая еда.

Сигнализация в центре Tasku сработала примерно без десяти девять, после чего многие посетители сразу начали выходить на улицу. Эвакуация продолжалась несколько минут, пока у входов в центр не собрались большие группы людей. Люди ждали и с нетерпением наблюдали за ситуацией.

Вскоре туда прибыли спасатели Тартуской спасательной команды. Пожарная сигнализация прекратилась через несколько минут после девяти. Тогда к машине вернулся спасатель, проводивший проверку, и сказал, что ничего страшного не произошло. Он добавил, что тревогу вызвала пригоревшая еда в заведении быстрого питания KFC.

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