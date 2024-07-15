ФОТО В торговом центре сработала пожарная сигнализация, посетителям пришлось эвакуироваться

Сигнализация в центре Tasku сработала примерно без десяти девять, после чего многие посетители сразу начали выходить на улицу. Эвакуация продолжалась несколько минут, пока у входов в центр не собрались большие группы людей. Люди ждали и с нетерпением наблюдали за ситуацией.