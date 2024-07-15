В центре Тарту, в торговом центре Tasku, вечером в понедельник, 15 июля, примерно в 20:50 начала звучать пожарная сигнализация, и на место прибыли спасатели. После проверки они установили, что причиной тревоги стала пригоревшая еда.
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ФОТО ⟩ В торговом центре сработала пожарная сигнализация, посетителям пришлось эвакуироваться
Сигнализация в центре Tasku сработала примерно без десяти девять, после чего многие посетители сразу начали выходить на улицу. Эвакуация продолжалась несколько минут, пока у входов в центр не собрались большие группы людей. Люди ждали и с нетерпением наблюдали за ситуацией.