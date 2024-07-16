Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения. Он пришел на национальный съезд Республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин, где его официально выдвинули в качестве кандидата в президенты. До этого Трамп объявил своего кандидата на пост вице-президента - сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.
После покушения Трамп пришел на конференцию республиканцев, выдвинувшую его в президенты США. Кандидатом в вице-президенты стал Джеймс Дэвид Вэнс (1)
Раз в четыре года каждая из двух основных партий США проводит такой съезд, чтобы официально выбрать своего кандидата на выборах президента США и подготовиться к заключительному этапу предвыборной кампании.
Трамп появился перед ликующими сторонниками с повязкой. Затем он повторил жест, который сделал сразу же после покушения: поднял руку с сжатым кулаком.
В результате стрельбы на митинге в штате Пенсильвания кандидат в президенты получил легкую травму уха (при этом пуля прошла в миллиметрах от его головы), один из участников митинга был убит, двое других получили тяжелые ранения.
Ожидается, что Трамп выступит на съезде несколько позже на этой неделе и его речь станет центральным событием.
Во время съезда Республиканской партии делегаты от каждого штата заявляют о своей поддержке того или иного кандидата от партии и утверждают политическую платформу.
В этом году это была всего лишь формальность для Трампа как предполагаемого кандидата от партии, поскольку он уже получил 2265 голосов делегатов на предварительных выборах, чего более чем достаточно для выдвижения.
Демократы проведут свой съезд в следующем месяце в Чикаго.
Кандидат в вице-президенты
Выбор Дональдом Трампом 39-летнего сенатора от штата Огайо Дж. Д. Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты говорит о том, что Трамп знает: эти выборы будут выиграны или проиграны в нескольких промышленных штатах - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, отмечает корреспондент Би-би-си в США Энтони Зуркер.
Уроженец Огайо, Вэнс привлек к себе внимание после выхода своего бестселлера «Деревенская элегия», в котором он рассказал, как рос в рабочей среде и как это повлияло на его политику и мировоззрение.
Благодаря своему опыту Вэнс способен привлечь тех белых избирателей из рабочего класса, которые неохотно голосовали за Трампа в 2016 году.
При этом у Вэнса за плечами - престижный Йельский университет и опыт венчурного предпринимательства.
Вэнс критиковал Трампа в преддверии той гонки восемь лет назад - на что демократы, несомненно, укажут - но с тех пор он стал ярым защитником бывшего президента - особенно на новостных телеканалах.
Его недавняя лояльность и эффективность как политика, безусловно, повлияли на решение Трампа.
По оценке Reuters, Вэнс близок к Трампу во взглядах на внешнюю, внутренюю и экономическую политику: он изоляционист и экономический популист.
Вэнс принадлежит к той группе республиканцев в Конгрессе, из-за которой на полгода затормозилась американская помощь Украине. Он вместе с соратниками считает, что США должны прежде всего заниматься укреплением южной границы и борьбой с нелегальной иммиграцией, а также противостоянием с Китаем.
Военную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии Вэнс считает нецелесообразной для Америки.
Протесты в Милуоки
Тем временем в парке Ред-Эрроу в центре Милуоки проходит митинг, участники которого недовольны кандидатами от обеих партий – и Трампом, и Байденом, сообщает из Милуоки корреспондент Би-би-си Джин Ширин.
Они пришли на митинг с плакатами «Мы больше не можем позволить себе богатых» и «Нет расисту Трампу, нет геноциду Джо». Байден на плакате изображен с кровавыми зубами вампира, а Трампа - с носом поросенка.
23-летняя жительница Флориды Джиа Давила, с корой поговорила наш корреспондент, участвует в митинге от организации Freedom Road Socialist. Она называет себя марксисткой-ленинисткой.
На вопрос, почему она пришла на митинг, Джиа отвечает: «Мы, жители Соединенных Штатов, устали, мы устали от республиканских нападок на права граждан - от прав на аборты до расистских нападений на простых американцев».
Как и многие люди на митинге, она не поддерживает и Байдена. «Он последовательно поддерживал войну с народом Газы. Он ничего не сделал для народа США», - говорит она.
Джиа Давила говорит, что она, как и многие ее знакомые сверстники, социалисты или нет, не будет голосовать в ноябре.
На вопрос, что она думает о покушении на Трампа в субботу, она отвечает: «Не знаю, я правда не знаю, что сказать об этом».
Другой протест против Трампа проходит в Милуоки недалеко от места проведения съезда, сообщает корреспондент Би-би-си Майк Вендлинг. На этом митинге собралась пестрая толпа протестующих по разным поводам: права женщин, Black Lives Matter и большой пропалестинский контингент.
Карен Аллингтон, 64-летняя пенсионерка, рассказала нашему корреспонденту, что ее беспокоит программа Дональда Трампа, которая, по ее словам, усугубляет политический раскол страны.
«Мы хотим быть здесь и делать что-то позитивное, - говорит она. - Я не уверена, что делегаты нас послушают, но мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны».