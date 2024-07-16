Раз в четыре года каждая из двух основных партий США проводит такой съезд, чтобы официально выбрать своего кандидата на выборах президента США и подготовиться к заключительному этапу предвыборной кампании.

Трамп появился перед ликующими сторонниками с повязкой. Затем он повторил жест, который сделал сразу же после покушения: поднял руку с сжатым кулаком.

В результате стрельбы на митинге в штате Пенсильвания кандидат в президенты получил легкую травму уха (при этом пуля прошла в миллиметрах от его головы), один из участников митинга был убит, двое других получили тяжелые ранения.

Ожидается, что Трамп выступит на съезде несколько позже на этой неделе и его речь станет центральным событием.

Во время съезда Республиканской партии делегаты от каждого штата заявляют о своей поддержке того или иного кандидата от партии и утверждают политическую платформу.

В этом году это была всего лишь формальность для Трампа как предполагаемого кандидата от партии, поскольку он уже получил 2265 голосов делегатов на предварительных выборах, чего более чем достаточно для выдвижения.

Демократы проведут свой съезд в следующем месяце в Чикаго.

Трамп во время съезда Фото: Reuters

Кандидат в вице-президенты