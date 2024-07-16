На сайте idavirufond.ee/ru теперь можно увидеть все проекты и начинания, которые при поддержке Фонда справедливого перехода будут способствовать развитию экономики и устойчивого развития Ида-Вирумаа. Раздел сайта под названием «Как у нас дела» дает обзор того, какие проекты находятся в процессе рассмотрения и сколько уже получили поддержку. На сайте также можно увидеть, как распределяются инвестиции между муниципалитетами и сколько новых рабочих мест создается благодаря проектам. Данные основаны на регистре структурных грантов и автоматически обновляются каждый день.

По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, текущие данные лучше доносят информацию до заинтересованных сторон и обеспечивают прозрачность процесса. «Это самый быстрый и удобный способ для всех – и предпринимателей, и местных жителей - получить обзор хода деятельности и следить за развитием, происходящим в регионе», - сказал он.

«Мы надеемся, с помощью этой информации смелее будут ходатайствовать о поддержке своих идей и те, кто до сих пор наблюдал за происходящим со стороны. Поддержка фонда предназначена не только для промышленности или предпринимателей – фонд также поддерживает инициативы в области образования, жизненной среды и других областей, которые способствуют благополучию региона».

Ссылаясь на опубликованные данные, представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга отметил, что финансирование бизнеса и региональных инициатив Фондом справедливого перехода в первой половине 2024 года сделало большой шаг вперед.