На сайте Фонда справедливого перехода теперь в режиме реального времени можно ознакомиться с обзором использования направленных в Ида-Вирумаа грантов и реализуемых проектов. Сегодня объем частных инвестиций, поддерживаемых фондом, достигает 197 миллионов евро.
Фонд справедливого перехода: половина средств отведена на гранты, в Ида-Вирумаа создается 626 рабочих мест (4)
На сайте idavirufond.ee/ru теперь можно увидеть все проекты и начинания, которые при поддержке Фонда справедливого перехода будут способствовать развитию экономики и устойчивого развития Ида-Вирумаа. Раздел сайта под названием «Как у нас дела» дает обзор того, какие проекты находятся в процессе рассмотрения и сколько уже получили поддержку. На сайте также можно увидеть, как распределяются инвестиции между муниципалитетами и сколько новых рабочих мест создается благодаря проектам. Данные основаны на регистре структурных грантов и автоматически обновляются каждый день.
По словам координатора справедливого перехода Ивана Сергеева, текущие данные лучше доносят информацию до заинтересованных сторон и обеспечивают прозрачность процесса. «Это самый быстрый и удобный способ для всех – и предпринимателей, и местных жителей - получить обзор хода деятельности и следить за развитием, происходящим в регионе», - сказал он.
«Мы надеемся, с помощью этой информации смелее будут ходатайствовать о поддержке своих идей и те, кто до сих пор наблюдал за происходящим со стороны. Поддержка фонда предназначена не только для промышленности или предпринимателей – фонд также поддерживает инициативы в области образования, жизненной среды и других областей, которые способствуют благополучию региона».
Ссылаясь на опубликованные данные, представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга отметил, что финансирование бизнеса и региональных инициатив Фондом справедливого перехода в первой половине 2024 года сделало большой шаг вперед.
«И количество ходатайствующих, и объем проектов, уже получивших решение о финансировании, достигли именно того уровня, которого мы хотели. Этой хорошей тенденции роста в основном способствовали две вещи: смягчение условий предпринимательских мер поддержки, которые вступили в силу в начале года, и обширная работа с инвесторами и местным населением. Особенно с инвесторами в Эстонии, чему я лично очень рад», - добавил Пурга.
По его словам, понятно, что другая подобная возможность для региона может открыться не скоро. Эстонские инвесторы прекрасно понимают геополитические риски, но они, безусловно, более смелы и осведомлены, чем иностранные инвесторы.
Согласно данным страницы, на проекты уже выделено более половины общего объема Фонда справедливого перехода, то есть более 170 миллионов евро и создается 626 рабочих мест. Поскольку одной из целей фонда является стимулирование частных инвестиций в регионе, первоначальная цель заключалась в том, чтобы при поддержке фонда привлечь в Ида-Вирумаа не менее 168 миллионов евро дополнительных денег инвесторов. На сегодняшний день частный сектор уже инвестировал в регион 197 миллионов евро, и рост продолжается.
Фонд справедливого перехода - это финансовый механизм, созданный Европейским союзом, целью которого является поддержка экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые ожидают значительные социально-экономические вызовы в связи с достижением энергетических и климатических целей. В Эстонии объем фонда составляет 340 миллионов евро и из-за сланцевой промышленности целевым регионом является Ида-Вирумаа.