Еврокомиссия бойкотирует организованные Венгрией встречи

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник, 15 июля, объявила бойкот неформальным встречам в рамках шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС в ответ на неоднозначные визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. ЕК не будет отправлять еврокомиссаров на неформальные конференции министров стран ЕС в Венгрии. Вместо этого Комиссию на этих встречах будут представлять высокопоставленные чиновники.

«В свете последних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, председатель (Урсула фон дер Ляйен - Ред.) решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших государственных служащих только на неофициальных заседаниях Совета», - сообщил представитель ЕК Эрик Мамер. Он также заявил об отмене первого официального визита Еврокомиссии в Венгрию.

Politico: В ЕС хотят бойкотировать встречу глав МИД в Венгрии

Ранее издание Politico сообщало, что представители стран Евросоюза собираются бойкотировать неформальную конференцию министров иностранных дел стран ЕС в Будапеште, запланированную на конец августа. Правительство Орбана рассматривает эту конференцию как возможность сформировать внешнеполитическую повестку Евросоюза, отмечает Politico.

Неформальные встречи министров Евросоюза организует страна, председательствующая в Совете ЕС по ротации. На этих встречах министры 27 стран ЕС обсуждают вопросы конкретной сферы - например, обороны, торговли, транспорта. На встречах, как правило, также присутствует один из 27 членов Еврокомиссии - органа в ЕС, имеющего исключительное право вносить законопроекты в Европарламент.

Критика Орбана за его «миротворческую миссию»

Послы государств Европейского Союза осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушение буквы и духа решений ЕС в ходе миротворческих миссий Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, сообщило издание Politico 11 июля.

Главу Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, посещая Владимира Путина, Орбан действовал не от лица ЕС, а в рамках «двусторонних отношений» России и Венгрии, поскольку официальное осуждение Евросоюзом российской агрессии против Украины «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным».