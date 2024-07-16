ФОТО На одной из центральных улиц столицы начнется масштабная реконструкция исторического здания

В ходе реконструкции будут сняты до каркаса все отделочные слои, при этом будет максимально сохранена историческая ценность и особенности бывшего производственного здания. В результате строительных работ на одной из центральных магистралей города появится современное здание с новым фасадом, техническими системами и внутренней отделкой. На двух новых дополнительных этажах расположатся офисные помещения в стиле пентхаус с прекрасными видами и большими террасами на крыше.

Здание принадлежит пенсионным фондам LHV, которые приобрели Marati Maja в 2020 году для своего портфеля коммерческой недвижимости с двумя целями: получать стабильный доход от аренды и, когда придет время, сделать пристройку к зданию, чтобы повысить его ценность.

Здание трикотажной фабрики Marat не изменится до неузнаваемости, но станет гораздо привлекательнее и современнее. Фото: BOA / LHV

«За последние несколько лет цены на строительство упали почти на 15%, так что мы начинаем масштабную реконструкцию в гораздо лучших условиях, чем раньше. Мы решили полностью реконструировать здание, а не сносить его, по двум основным причинам: это промышленное здание с уникальной архитектурой, очень высокими потолками - 4,6 метра и площадью до 2 800 м2. Во-вторых, полная реконструкция почти в два раза меньше влияет на окружающую среду, чем строительство нового аналогичного здания», - объясняет Райт Рийм, руководитель отдела инвестиций в недвижимость пенсионных фондов LHV.