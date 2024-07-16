Начнется реконструкция исторического здания бывшей трикотажной фабрики Marat на Тартуском шоссе, 63 в Таллинне. В рамках основательной реконструкции к зданию будут пристроены еще два этажа.
ФОТО ⟩ На одной из центральных улиц столицы начнется масштабная реконструкция исторического здания
В ходе реконструкции будут сняты до каркаса все отделочные слои, при этом будет максимально сохранена историческая ценность и особенности бывшего производственного здания. В результате строительных работ на одной из центральных магистралей города появится современное здание с новым фасадом, техническими системами и внутренней отделкой. На двух новых дополнительных этажах расположатся офисные помещения в стиле пентхаус с прекрасными видами и большими террасами на крыше.
Здание принадлежит пенсионным фондам LHV, которые приобрели Marati Maja в 2020 году для своего портфеля коммерческой недвижимости с двумя целями: получать стабильный доход от аренды и, когда придет время, сделать пристройку к зданию, чтобы повысить его ценность.
«За последние несколько лет цены на строительство упали почти на 15%, так что мы начинаем масштабную реконструкцию в гораздо лучших условиях, чем раньше. Мы решили полностью реконструировать здание, а не сносить его, по двум основным причинам: это промышленное здание с уникальной архитектурой, очень высокими потолками - 4,6 метра и площадью до 2 800 м2. Во-вторых, полная реконструкция почти в два раза меньше влияет на окружающую среду, чем строительство нового аналогичного здания», - объясняет Райт Рийм, руководитель отдела инвестиций в недвижимость пенсионных фондов LHV.
Здание бывшей трикотажной фабрики Marat, построенное в 1952 году, в последний раз подвергалась масштабному обновлению 14 лет назад. В то время производственный корпус был переоборудован в офисное здание, а его новой особенностью стал фасад, облицованный белой керамической плиткой.
«Мы используем возможности экономического спада в своих интересах, и через два года сможем предложить уникальные и самые свежие арендные площади в центре Таллинна», - добавил Рийм. Еще до начала строительства почти на 30% площадей здания уже заключены договоры аренды.
Всего в здании будет около 16 000 м2 арендных площадей. Основное назначение - офисные помещения, а также помещения для торговли, общественного питания, обслуживания и складов. Для работающих в Marati Maja людей будет создана зона отдыха с солнечной террасой на крыше, а для любителей велосипедов и средств легкой мобильности - просторные раздевалки и душевые. После реконструкции здание получит энергетический класс А, а также планируется подать заявку на получение сертификата BREEAM для устойчивой недвижимости на уровне Excellent.
Работы по проектированию здания были выполнены архитектурным бюро BOA, которое стало победителем архитектурного конкурса, строительство ведет компания Tallinna Ehitustrust OÜ, строительство частично финансируется за счет банковского кредита. Общая стоимость инвестиций составит 24 млн евро.