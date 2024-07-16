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Число ходатайствующих о защите в Эстонии граждан Украины снова выросло

rus.postimees.ee
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Украинский паспорт.
Украинский паспорт. Фото: MARCUS BRANDT

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 116 военных беженцев из Украины, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 11,5%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 14 июля в Эстонии временная защита распространяется на свыше 32 974 военных беженца.

Также на прошлой неделе 33 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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