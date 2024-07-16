В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 116 военных беженцев из Украины, сообщает Rus.ERR.
Число ходатайствующих о защите в Эстонии граждан Украины снова выросло
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 11,5%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 14 июля в Эстонии временная защита распространяется на свыше 32 974 военных беженца.
Также на прошлой неделе 33 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.