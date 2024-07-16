В парусной регате, прошедшей в немецком Ростоке, определились чемпионы мира в классе Zoom8. Титул чемпионки мира среди девочек к Эстонию привезла воспитанница пярнуской школы яхтенного спорта Лаура Марий Таггу.
Весь пьедестал почета заняли эстонки, 17-летняя спортсменка стала чемпионкой мира!
На 86-й парусной регате Warnemünder Woche спортсменки из Эстонии, Финляндии, Швеции, Австрии, Германии и Дании боролись за звание мирового лидера среди девушек в классе Zoom8, то есть в классе одноместных одномачтовых шлюпов.
Всего на старт вышли 23 спортсменки. В итоге на пьедестале почета оказались только эстонки. Вслед за Лаурой Марий Таггу, 17-летней ученицей Элизе Умби, второе место заняла Мия Мария Липсмяэ из парусной школы Уку Куузе (яхт-клуб Куусалу), а третье место заняла Тринетте Вялиссон из Сааремааского общества морского спорта.
В общем зачете (то есть вместе с юношами) в классе Zoom8 участвовало 57 яхтсменов. И Таггу в общем зачете заняла третье место.