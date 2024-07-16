Конечно, окончательную оценку даст время. Сейчас мы можем более или менее объективно оценить то, что произошло в предыдущие десятилетия, когда появились два премьер-министра: Март Лаар и Андрус Ансип. Обоим пришлось принимать непростые и непопулярные решения. Но они не говорили каждый день, что СМИ их не любят и они устали. Они просто действовали.

Из остальных премьер-министров самое бледное впечатление произвел Таави Рыйвас с его словами о «тонкой настройке». Окончательную оценку работе Юри Ратаса еще давать рано. Но никто из них не смог рассорить общество и ввергнуть экономику в хаос, как это сделала Кая Каллас. Даже если бы Ратас ничего не предпринял на посту премьер-министра, политическое наследие, как и наследие Рыйваса, выглядело бы скорее положительным.

К сожалению, до выборов Каллас ничего не говорила он повышении налогов, а после выборов началось налоговое ралли. Мы видим рост подоходного налога, рост налога с оборота, увеличение различных госпошлин, налог на автомобили, и в то же время в нынешних условиях догматическое стремление устранить налоговый горб. Кажется, избиратели были специально обмануты с целью сбора их же голосов.