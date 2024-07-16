Нет такого купца, который не хвалил бы свой товар. Заявление Каи Каллас в эфире Vikerhommik о том, что, несмотря на тяжелые времена, она как премьер-министр и ее правительство хорошо справились со своей работой, кажется, это подтверждает. Глядя на рейтинги партий и конкретно премьер-министра, большинство людей все-таки так не считают.
Конечно, окончательную оценку даст время. Сейчас мы можем более или менее объективно оценить то, что произошло в предыдущие десятилетия, когда появились два премьер-министра: Март Лаар и Андрус Ансип. Обоим пришлось принимать непростые и непопулярные решения. Но они не говорили каждый день, что СМИ их не любят и они устали. Они просто действовали.
Из остальных премьер-министров самое бледное впечатление произвел Таави Рыйвас с его словами о «тонкой настройке». Окончательную оценку работе Юри Ратаса еще давать рано. Но никто из них не смог рассорить общество и ввергнуть экономику в хаос, как это сделала Кая Каллас. Даже если бы Ратас ничего не предпринял на посту премьер-министра, политическое наследие, как и наследие Рыйваса, выглядело бы скорее положительным.
К сожалению, до выборов Каллас ничего не говорила он повышении налогов, а после выборов началось налоговое ралли. Мы видим рост подоходного налога, рост налога с оборота, увеличение различных госпошлин, налог на автомобили, и в то же время в нынешних условиях догматическое стремление устранить налоговый горб. Кажется, избиратели были специально обмануты с целью сбора их же голосов.
Жители Эстонии всегда умели затянуть пояса и пережить трудные времена, если цель была понятна и ясна. Несмотря на продолжительные разговоры «Ээсти 200» о долгосрочном плане, неясно, как преодолеть рецессию, которая уже стала самой продолжительной с момента восстановления независимости Эстонии. Правительство также намеренно игнорировало самую большую проблему Эстонии - кризис рождаемости. Вместо того, чтобы предложить новые решения, пособие на третьего ребенка сократили.
Предприниматель Хельдур Меэритс упрекал в Postimees Каю Каллас в отсутствии инициативности. С ним можно согласиться, особенно это бросалось в глаза в последний год, когда она уже нацелилась на высокие международные должности. Даже партнеры по коалиции ворчали, что больше невозможно управлять делами в правительстве.
Если искать что-то хорошее, можно выделить поддержку Каллас Украины, что особенно важно было на первом этапе российской агрессии, когда демократические страны только отходили от шока. К сожалению, все эти достижения были сведены к нулю восточным транспортным скандалом, из которого премьер-министр не смогла сделать адекватных выводов.
У Кая Каллас есть возможность реабилитироваться в качестве лидера на новой должности верховного представителя ЕС, что, несомненно, важно для будущего Эстонии. Однако сохраняющимся здесь минным полем должна заниматься Партия реформ, которая, будем надеяться, сможет вернуться к своим первоначальным принципам, а именно либеральной экономической политике и укрощению жадного государства.