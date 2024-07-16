В июне в Таллинне было совершено 573 сделки с квартирами, таким образом, активность заключения сделок сейчас находится на уровне выхода из большого кризиса около десяти лет назад.
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Парадокс ⟩ Эксперт: «Рынок недвижимости настолько неактивен, что ничего интересного о нем рассказать не удастся»
«Рынок все еще настолько неактивен, что ничего интересного о нем рассказать не получится. Иногда эстонский климат описывают как "двенадцать месяцев стабильно плохой погоды для лыжной прогулки", и нынешний климат на рынке недвижимости уже некоторое время остается примерно таким же», – сказал, комментируя последние статистические данные, руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.