Парадокс Эксперт: «Рынок недвижимости настолько неактивен, что ничего интересного о нем рассказать не удастся»

«Рынок все еще настолько неактивен, что ничего интересного о нем рассказать не получится. Иногда эстонский климат описывают как "двенадцать месяцев стабильно плохой погоды для лыжной прогулки", и нынешний климат на рынке недвижимости уже некоторое время остается примерно таким же», – сказал, комментируя последние статистические данные, руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

В прошлом году на рынок оказывало влияние окончательное завершение обязательственно-правовых договоров, заключенных еще в хорошие времена. «При этом рынок относительно стабилен. Конечно, хотелось бы, чтобы эта стабильность была на уровне более высокой активности, но сегодня ситуация именно такая, какая есть», – подытожил опытный эксперт.