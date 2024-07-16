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Немецкая оборонная компания откроет филиал в Эстонии

rus.postimees.ee
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Украинский военный запускает дрон.
Украинский военный запускает дрон. Фото: GENYA SAVILOV

Недавно созданная немецкая оборонная компания Helsing, которая за короткое время стала одним из лидеров в разработках по применению искусственного интеллекта в военных целях, планирует инвестиции в оборонную промышленность стран Балтии и откроет филиал в Эстонии, пишет Rus.ERR.

Основанный 3,5 года назад Helsing к настоящему времени стал одним и крупнейших оборонных стартапов, стоимость которого оценивается в пять миллиардов евро.

«Мы используем искусственный интеллект для обработки большого количества данных и их анализа на поле боя, где они возникают», - объяснил соучредитель Helsing Гундберт Шерф профиль работы компании.

Предприятие представлено во многих европейских странах, в том числе в Украине, где его программное обеспечение применяется в боевых условиях.

Helsing планирует в ближайшие два-три года инвестировать в страны Балтии 70 млн евро.

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