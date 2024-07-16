Накануне Кая Каллас, которая была премьер-министром в течение трех с половиной лет, подала Карису прошение об отставке в связи с ее назначением верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

29 июня правление Партии реформ назвало Кристена Михала кандидатом в премьер-министры. На съезде реформистов, который состоится 8 сентября, он будет претендовать на пост председателя.

В понедельник Алар Карис встретился со всеми лидерами парламентских партий, чтобы обсудить политическую ситуацию после отставки Каи Каллас. Главу государства посетили Мартин Хельме (EKRE), Михаил Кылварт (Центристская партия), Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), Кристен Михал (Партия реформ), Урмас Рейнсалу («Отечество») и Маргус Цахкна («Ээсти 200»).