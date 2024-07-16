Дизайнер интерьера: как неуютную дачу превратить в привлекательное гнездышко для отдыха

Дизайнер интерьера дает полезные советы, как освежить дачу. Засучите рукава и включитесь в работу!

Сначала выбросьте ненужное

Обычно на дачах скапливается много вещей, которые не используются, а хранятся «на всякий случай».

«Вещи, которыми не пользовались в течение года, возможно, не понадобятся и в будущем. Очистите дачу от ненужных вещей. Отдайте, подарите или сдайте на переработку ненужные вам вещи: игрушки, текстиль, одежду», - говорит Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

Удобные места для хранения. Фото: Ikea

Следующим шагом, по ее мнению, является организованное хранение оставшихся вещей. Для хранения очень пригодятся коробки разных размеров. Маленькие коробки очень полезны для хранения мелких вещей, чтобы их было легче найти. Для более крупных вещей незаменимы прозрачные пластиковые коробки с крышкой.

Также дополнительное место для организации вещей дадут полки с дверцами или стеллажные системы, не занимая при этом много места. Можно выбрать высокую и узкую полку, подходящую как для внутреннего, так и для наружного применения.

Аксессуары для гармоничного образа

Если стены деревянные, да еще и интенсивного цвета, рекомендуется выбирать мебель и ткани светлых натуральных цветов: белый, бежевый, беленый лен, хлопок.

Интерьер дачи, с пола до потолка отделанный деревом. Фото: KV.EE