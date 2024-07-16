Дача – идеальное место, где можно на выходных отдохнуть от городской суеты. Однако очень часто дача бывает не слишком уютной: в интерьере обычно используется мебель, бытовая техника и аксессуары, прослужившие в городском жилье много лет и несовместимые друг с другом. Что же делать?
Дизайнер интерьера: как неуютную дачу превратить в привлекательное гнездышко для отдыха
Дизайнер интерьера дает полезные советы, как освежить дачу. Засучите рукава и включитесь в работу!
Сначала выбросьте ненужное
Обычно на дачах скапливается много вещей, которые не используются, а хранятся «на всякий случай».
«Вещи, которыми не пользовались в течение года, возможно, не понадобятся и в будущем. Очистите дачу от ненужных вещей. Отдайте, подарите или сдайте на переработку ненужные вам вещи: игрушки, текстиль, одежду», - говорит Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Следующим шагом, по ее мнению, является организованное хранение оставшихся вещей. Для хранения очень пригодятся коробки разных размеров. Маленькие коробки очень полезны для хранения мелких вещей, чтобы их было легче найти. Для более крупных вещей незаменимы прозрачные пластиковые коробки с крышкой.
Также дополнительное место для организации вещей дадут полки с дверцами или стеллажные системы, не занимая при этом много места. Можно выбрать высокую и узкую полку, подходящую как для внутреннего, так и для наружного применения.
Аксессуары для гармоничного образа
Если стены деревянные, да еще и интенсивного цвета, рекомендуется выбирать мебель и ткани светлых натуральных цветов: белый, бежевый, беленый лен, хлопок.
«Накройте старый диван нейтральным чехлом, дополните его подушками и шторами в тон, перекрасьте старый деревянный стол и полку в более светлый цвет. Выберите светлый ковер, объединяющий всю комнату. Уберите со стен случайные картинки и оставьте только те, которые дарят ощущение счастья, и помещение сразу будет выглядеть иначе и свежее», - говорит дизайнер интерьера.
Микивере рекомендует перекрасить деревянные стены и потолок в чистый белый цвет. Он станет прекрасной основой для создания интерьера в скандинавском стиле со светлыми стенами, освежающими льняными, хлопковыми, натуральными зелеными и бежевыми декоративными элементами.
Многофункциональная мебель в небольшом помещении
Старая мебель обычно массивная и темная, она занимает довольно большую площадь пола, а темный цвет блокирует свет. К тому же массивная мебель не позволяет эффективно использовать пространство.
Небольшие дачи лучше обставлять многофункциональной мебелью, которая соответствует размерам помещению. Вот, например, модульный шкаф-купе, спланированный с учетом специфики помещения и потолка, чтобы максимально эффективно использовать данное пространство. Еще один практичный пример – диваны или диваны-кровати, которые днем можно использовать для комфортного отдыха, а ночью – как место для сна.
Полка на колесиках тоже сэкономит пространство. А удобную кухню можно оборудовать передвижной индукционной плитой, небольшим холодильником, направляющими и крючками на стене», - советует Микивере.
Не забывайте об уюте на улице. «Всего несколько аксессуаров могут изменить весь внешний вид вашей веранды: фонарики на солнечных батареях, коврик для улицы, свечи разных размеров создадут уютную атмосферу для теплых летних вечеров», - говорит дизайнер.