Россияне стали «новой нефтью» государства и воюют в Украине против чуждых туалетов. Обзор событий в России

Владимир Путин на минувшей неделе одним росчерком пера отменил одно из главных достижений Владимира Путина образца начала 2000-х годов - «плоскую шкалу» налогообложения, которая была введена в России в 2001 году.

С 1 января 2025 года вместо нынешних 13%, которые платят почти все россияне вне зависимости от уровня дохода, жители РФ будут платить в российский бюджет от 15 до 22 процентов от своих доходов.

Люди - новая нефть

С учетом того, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - не единственный сбор в бюджет с зарплаты граждан, так как больше 30% российские работники платят в социальный фонд, это решение делает налоги в России одними из самых высоких в мире.

Максимальную ставку - 22% с зарплаты - должны будут переводить в бюджет работники с доходом свыше 50 млн рублей в год, то есть около 42 тысяч евро в месяц. Работники с доходом от 5 до 20 млн рублей, или от 4,2 до 17 тысяч евро в месяц, будут отдавать российскому бюджету 18 процентов вместо 13.

По данным Министерства финансов РФ, эта мера, в совокупности с повышением налога на прибыль в том же пакете, принесет в бюджет до 1,6 триллионов рублей, или около 7% от всего нынешнего российского бюджета.