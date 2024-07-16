Владимир Путин подписал закон, почти в два раза повышающий налоги на «богатых». Чиновник рассказал сестре погибшего в Украине, что он погиб за мост, набережную и спасение детей провинциального российского города от «бандеровских троллей». Жившую в Армении российскую учительницу, обвиняемую в «дискредитацию армии», Армения выдала российским властям, а другого российского учителя не пустили в Грузию. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Россияне стали «новой нефтью» государства и воюют в Украине против чуждых туалетов. Обзор событий в России
Владимир Путин на минувшей неделе одним росчерком пера отменил одно из главных достижений Владимира Путина образца начала 2000-х годов - «плоскую шкалу» налогообложения, которая была введена в России в 2001 году.
С 1 января 2025 года вместо нынешних 13%, которые платят почти все россияне вне зависимости от уровня дохода, жители РФ будут платить в российский бюджет от 15 до 22 процентов от своих доходов.
Люди - новая нефть
С учетом того, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - не единственный сбор в бюджет с зарплаты граждан, так как больше 30% российские работники платят в социальный фонд, это решение делает налоги в России одними из самых высоких в мире.
Максимальную ставку - 22% с зарплаты - должны будут переводить в бюджет работники с доходом свыше 50 млн рублей в год, то есть около 42 тысяч евро в месяц. Работники с доходом от 5 до 20 млн рублей, или от 4,2 до 17 тысяч евро в месяц, будут отдавать российскому бюджету 18 процентов вместо 13.
По данным Министерства финансов РФ, эта мера, в совокупности с повышением налога на прибыль в том же пакете, принесет в бюджет до 1,6 триллионов рублей, или около 7% от всего нынешнего российского бюджета.
Бюджет, кстати, вот уже второй год дефицитный, в том числе, из-за европейских и американских санкций на углеводороды. Так что это решение вполне оправданное: если не удается собирать деньги с европейских потребителей газа, то будем собирать их со своих граждан.
Впрочем, среди граждан есть и исключения, которых это нововведение не коснется. Это все, кто получает огромные по российским меркам деньги, воюя в Украине, а также сотрудники Росгвардии, МЧС, следователи, пожарные, тюремные надзиратели, сотрудники ФСБ и прокуроры.
Все те, на ком держится российский режим, будут платить все те же минимальные 13%. Пропаганда в России уже объяснила гражданам, что это такой «налог на богатых», которым давно пора раскошелиться на общегосударственные расходы, прежде всего на войну.
В реальности «налог на богатых» как мера социальной справедливости подразумевает, скажем, освобождение от налогов «бедных», но этого в России нет и подавно. Платить будут все, только по-разному.
Кроме того, богатые получают свои «богатства» не в виде зарплаты, а прежде всего в виде дивидендов, поэтому это налог на остающийся в России средний класс. Именно на него возлагается хоть какая-то надежда на послевоенную нормализацию страны.
Наконец отремонтируют мост
Между тем, мэр города Моршанска Тамбовской области, которая находится примерно посередине между ближайшим украинским городом и Волгой, Алексей Банников объяснил сестре погибшего в Украине солдата, за что тот, собственно говоря, погиб в чужой стране.
Приобнимая рыдающую девушку за плечо, Банников заявил, что ее брат Алексей погиб, «чтобы наши дети сейчас отдыхали в детских лагерях, чтоб город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш, наконец-то, отремонтировали, чтоб набережная у нас была».
Видео разлетелось по соцсетям, и даже вызвало критику губернатора Тамбовской области Максима Егорова, которой посетовал, что чиновники «не могут найти нужных слов и выдают что-то совершенно противоположное здравому смыслу».
Между тем, сказанная Банниковым абракадабра вполне может претендовать одновременно на короткую выдержку двух с половиной лет стараний российской пропаганды, и заодно - на срез типового мнения мелкого российского чиновника.
Именно так, через «противоположные здравому смыслу» умозаключения они и пытаются объяснить себе и окружающим происходящее.
Отвечая на критику своего начальника, уже на следующий день Банников уточнил, что он имел ввиду, чтобы ни у кого определенно не оставалось сомнений: «У меня на моей страничке во “ВКонтакте” четко написано, что я сказал о том, что наши ребята воюют и погиб этот парень в том числе, к сожалению, чтобы у наших ребят было нормальное детство. Чтобы они отдыхали в детских лагерях, чтобы город благоустраивался и чтобы бандеровская зараза к нам не пришла».
В январе этого года объяснить, за что российские военные погибают в Украине, попытался также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его версии, это происходит, чтобы в России не появилось «гендерно нейтральных» туалетов.
Якобы, именно такие туалеты, наряду с туалетами для мальчиков и девочек, видели российские солдаты в «освобожденных» украинских селах, и после этого у них не осталось никаких вопросов, зачем Россия воюет в Украине.
Кавказ – это Россия
Армения впервые выдала российским правоохранителям обвиняемую по статье о дискредитации армии. Армянские пограничники задержали в аэропорту Еревана 65-летнюю учительницу из Подмосковья Наталью Таранушенко, которая ранее была объявлена в международный розыск.
В России в отношении Таранушенко было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии: за то, что она еще в апреле 2022 года провела в своей школе «урок добра», на котором рассказала, в том числе, о преступлениях российских военных в Буче и показала ученикам несколько роликов из украинских СМИ.
На учительницу нажаловались несколько провоенных активистов, и после возбуждения уголовного дела она решила использовать Ереван как перевалочный пункт для бегства в Европу (прямых рейсов в Европу из России давно нет).
Антивоенных активистов в Армении задерживали и раньше, но случай Таранушенко уникален тем, что впервые обвиняемого по «антивоенной» статье выдали российским властям.
Так совпало, что через несколько дней уже грузинские пограничники не пустили в страну другого российского учителя, не скрывающего своих антивоенных взглядов. Преподаватель философии из Красноярска Владимир Тетерев пытался въехать в Грузию через сухопутный пункт пропуска «Садахло», то есть тоже через Армению.
Отказ во въезде сам Владимир объяснил своими интервью антивоенным российским и оппозиционным грузинским медиа. Грузия, в которой недавно был принят аналогичный российскому закон об иностранном влиянии, накануне фактически заблокировала свою интеграцию с Европейским союзом.
То, что два учителя из России подверглись преследованиям на Кавказе с разницей в несколько дней, не говорит о массовом протестном движении в российском образовании.
Это говорит о том, что некоторые страны Кавказа - это все еще та же Россия несмотря на то, что на некоторых территориях стоят контрольно-пропускные пункты, а чиновники работают под другими флагами.