Таллинн планирует построить в аэропорту дополнительную трамвайную ветку

Вице-мэр Кристьян Ярван заявил, что Таллинн активно инвестирует в свое будущее. «Строительство новой трамвайной ветки в аэропорту станет важным шагом к еще более тесной интеграции Таллинна с остальным миром. Транспортная система является кровеносной системой экономики, и для развития всей страны жизненно необходимо наличие быстрых и удобных возможностей передвижения. Юлемисте - динамично развивающийся район, в котором все больше времени проводят как горожане, так и туристы. Сегодняшние инвестиции в строительство новой трамвайной ветки закладывают основу для дальнейшего совершенствования транспортного сообщения с аэропортом и деловым районом Юлемисте. При необходимости здесь может появиться еще одна трамвайная линия», - отметил Ярван.