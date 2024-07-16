Избранный в Рийгикогу по списку EKRE Алар Ланеман (справа) в июле 2024 года вступил в Партию реформ. Фото: Reformierakond

Пожалуй, сейчас еще собственно бренд EKRE стоит в глазах этих избирателей несколько больше, чем имена Хенна Пыллуааса, Яака Валге и даже евродепутата Яака Мадиссона, но если в ближайшее время последним удастся выступить с еще более радикальной национально-консервативной программой, возможно, узнаваемость бренда EKRE размоется, потому что его ценители поведутся на предложенный им еще больший популизм. Поэтому сейчас досрочные выборы могли бы помочь Мартину Хельме уже в борьбе не с реформистами, а с недавними «дезертирами» из EKRE, то есть это уже больше война EKRE с ERK.

Внутрийпартийные склоки заметнее межпартийных

Самое же любопытное заключается в том, что когда Алар Карис говорит сейчас о страстях и бурях в эстонской внутренней политике, это кажется в большей степени относящимся не к меж-, а к внутрипартийным процессам. Центристская партия пережила раскол, сейчас его остро переживает EKRE, кто-то прогнозирует, что подобная угроза стоит и перед планирующей очередные выборы нового председателя «Ээсти 200».