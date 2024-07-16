В Эстонии продолжаются переговоры о формировании нового правительства, глава государства на этом фоне встретился с лидерами парламентских партий, после чего заявил о крайне неспокойной ситуации в эстонской внутренней политике. Журналист Павел Соболев соглашается со словами президента и находит, что внутренние конфликты в эстонских партиях привели к тому, что межфракционные и межпартийные перемещения эстонских политиков приобрели вызывающие ощущение абсурда масштабы.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Рийгикогу стал похож на футбольный чемпионат, трансферное окно в котором никогда не закрывается (2)
Президент Алар Карис не только принял в понедельник от Каи Каллас заявление об отставке, но и провел консультации с главами всех парламентских партий на тему формирования нового правительства. Несмотря на то, что в открытом порядке коалиционные переговоры ведут только участники нынешней коалиции, Карис счел нужным поговорить также и с лидерами центристов, «Отечества» и EKRE.
Такое поведение можно объяснить не только правилами хорошего тона, но и, вероятно, желанием прояснить настроения некоторых лидеров оппозиционных сил. А именно, можно ли рассчитывать, что после замены Каи Каллас на премьерском посту и ожидаемым в связи с этим более деликатным продвижением правительственных законопроектов в парламенте, и оппозиция начнет вести себя сдержаннее, не прибегая, например, к тотальной обструкции. Неизвестно, был ли задан такой вопрос прямо и был ли получен на него прямой ответ, но зато мы знаем, что Алар Карис в итоге сказал журналистам, что в эстонской внутренней политике кипят страсти и буря, и присутствуют беспокойство и боль.
Можно обратить внимание на то, что за одним исключением другие участники этих консультаций такую президентскую оценку разделить не поспешили. Будущий премьер от реформистов Кристен Михал излучал сдержанный, но оптимизм, лидеры других коалиционных партий этот оптимизм не оспаривали, даже глава центристов Михаил Кылварт сказал, что надеется, что новый премьер будет лучше слушать оппозицию. И лишь только глава EKRE Мартин Хельме не только подтвердил слова президента, но и зашел куда дальше, назвав атмосферу в Рийгикогу беспрецедентно скверной.
Реформисты перестали быть главным врагом EKRE
Хельме дал понять, что его партия считает новое правительство продолжателем уходящего в отставку, что EKRE не сомневается, что коалиция во главе с Михалом твердо намерена принять все придуманные при Каллас законы, ведущие к обнищанию населения и угрожающие сохранению государства, и в очередной раз указал на необходимость проведения досрочных парламентских выборов. Хельме уже многие месяцы повторяет эту идею как мантру, но сейчас, что называется, «появился нюанс».
О досрочных парламентских выборах Хельме впервые заговорил после того, как правящая коалиция стала увеличивать налоговое бремя, хотя в предвыборных программах реформистов и «Ээсти 200» об этом не говорилось ни слова. И если в таких условиях досрочные выборы могли видеться Хельме приводящими его на пост премьера, то сейчас, когда исход людей из EKRE вышел на недавние центристские «мощности», его амбиции стали наверняка скромнее.
Совсем недавно EKRE выглядела второй по обширности силой в Рийгикогу, которой, мол, сам бог велел выходить на лидерскую роль после фиаско первой; сейчас, однако, фракция EKRE стала редеть, стремительно теряя не только в количестве, но и в качестве: ведь даже непримиримые критики EKRE признавали, что именно ее представляли в парламенте два лучших в стране эксперта в области гособороны - Алар Ланеман и Лео Куннас. Однако сейчас главной проблемой для семьи Хельме становится уход или из фракции, или из партии не Ланемана и Куннаса, а тех политиков, которые до недавнего времени тоже очень ярко олицетворяли в глазах консервативных избирателей базовые ценности EKRE.
Пожалуй, сейчас еще собственно бренд EKRE стоит в глазах этих избирателей несколько больше, чем имена Хенна Пыллуааса, Яака Валге и даже евродепутата Яака Мадиссона, но если в ближайшее время последним удастся выступить с еще более радикальной национально-консервативной программой, возможно, узнаваемость бренда EKRE размоется, потому что его ценители поведутся на предложенный им еще больший популизм. Поэтому сейчас досрочные выборы могли бы помочь Мартину Хельме уже в борьбе не с реформистами, а с недавними «дезертирами» из EKRE, то есть это уже больше война EKRE с ERK.
Внутрийпартийные склоки заметнее межпартийных
Самое же любопытное заключается в том, что когда Алар Карис говорит сейчас о страстях и бурях в эстонской внутренней политике, это кажется в большей степени относящимся не к меж-, а к внутрипартийным процессам. Центристская партия пережила раскол, сейчас его остро переживает EKRE, кто-то прогнозирует, что подобная угроза стоит и перед планирующей очередные выборы нового председателя «Ээсти 200».
Рефористы и социал-демократы на первый взгляд выглядят главными выгодоприобретателями от этого разброда, но ведь совсем недавно и Партия реформ переживала острую ссору Каи Каллас и Андруса Ансипа. Также бросались в глаза очень уж разные мнения у самых влиятельных социал-демократов на вопросы смены коалиции в Таллинне и темы лишения прав голосов граждан РФ на муниципальных выборах. Сейчас кажется, что виртуальные «лагерь Михала» и «лагерь Певкура» в Партии реформ прочно примирились, и что с избранием Евгения Осиновского мэром Таллинна в рядах социал-демократов поутихли «особые мнения», но, тем не менее, ясно, что внутренняя конкуренция в этих партиях никуда не пропадает.
Пожалуй, лишь «Отечество» в этой ситуации выглядит монолитной силой, но и тут будет уместно сказать, что внутренняя оппозиция в этой партии сначала выделилась, а потом и отделилась от нее еще до последних выборов в Рийгикогу. Таким образом, можно констатировать, что «Отечество» сознательно форсировало болезненный процесс еще в то время, когда его можно было пережить с меньшими потерями.
Фракции парламента напоминают спортивные команды
Тем не менее, за первые шестнадцать месяцев работы нового состава парламента в нем уже отмечено беспрецедентно крупное количество межфракционных брожений депутатов, и нет никаких оснований считать, что этот процесс выдыхается: те же скорые выборы главы «Ээсти 200» не позволяют так думать. Это немного напоминает спортивный чемпионат, в котором переходы игроков из команду в команду - или даже их решения выступать в индивидуальном зачете - были бы позволены круглогодично.
Более того, не исключено даже появление в турнире новых команд в любой момент: ведь только что движение ERK набрало количество членов, позволяющее зарегистрировать его в качестве партии. Где партия, там и фракция.
Однако, увы, такая интенсивная «ротация» с таким большим количеством участников никак не украшает эстонский внутриполитический ландшафт. Когда столь многим народным избранникам столь легко даются решения о смене партийной принадлежности, это порождает ощущение, что главной мотивирующей силой в эстонской политике для успешных в ней людей служит не то, что принято называть «ценностями», а поиск личной выгоды. Похоже, что об этом в первую очередь и вел вчера речь президент Алар Карис, когда говорил про боль и беспокойство.