ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Переезд обычно требует значительно больше средств, чем предполагалось

«Мы часто слышим, что люди, продавая свое жилье, планируют использовать все деньги от сделки для погашения нового кредита. Однако если не продумать все до конца, можно оказаться в очень неприятной ситуации, поскольку в большинстве случаев на переезд и другие связанные с ним вещи вы потратите больше денег, чем планировали изначально», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Часто бывает, что новоселы зацикливаются на крупных покупках, которые первыми приходят на ум – кухонной мебели, шкафах для спальни, и забывают, например, о мебели для прихожей.

Танель Ребане. Фото: Luminor

«Важно продумать все помещения и открытые площадки, которые вы будете использовать. В качестве основы для составления бюджета полезно использовать интернет-магазины, и определенно стоит оставить как минимум 10 процентов на непредвиденные расходы», - советует Ребане.

Ребане отметил, что при выборе мебели и бытовой техники очень легко попасть в ситуацию, когда вы обнаружите, что ваш бюджет позволяет приобрести чуть более дорогой товар.

Это происходит потому, что более высокий ценовой диапазон обычно сопровождается некоторыми дополнительными функциями или удобствами, а разница в цене между товарами невелика. В общем, от холодильника за 300 евро можно легко перейти к какому-либо «умному» прибору со всеми дополнительными функциями стоимостью 1300 евро.