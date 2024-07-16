Видный центрист вступил в Партию реформ

«У Партии реформ сильная команда в Таллинне, конкретное и ясное видение того, как развивать город. После долгих консультаций со своими избирателями летом я пришел к выводу, что вступление в Партию реформ - лучший способ продолжать отстаивать важные для меня и моих избирателей вопросы в Таллиннском городском собрании. Мои прежние ценности и взгляды не изменились, я буду их придерживаться, но либерально-демократическая идеология Партии реформ лучше соответствует моим взглядам», - сказал он.