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Видный центрист вступил в Партию реформ

rus.postimees.ee
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Пяртель-Пеэтер Пере, Яанус Рийбе и Тимо Суслов.
Пяртель-Пеэтер Пере, Яанус Рийбе и Тимо Суслов. Фото: Reformierakond

Яанус Рийбе, член Таллиннского городского собрания и бывший многолетний старейшина района Кристийне, вышел из Центристской партии и присоединился к Партии реформ.

«У Партии реформ сильная команда в Таллинне, конкретное и ясное видение того, как развивать город. После долгих консультаций со своими избирателями летом я пришел к выводу, что вступление в Партию реформ - лучший способ продолжать отстаивать важные для меня и моих избирателей вопросы в Таллиннском городском собрании. Мои прежние ценности и взгляды не изменились, я буду их придерживаться, но либерально-демократическая идеология Партии реформ лучше соответствует моим взглядам», - сказал он.

Рийбе также отметил, что оставшееся до следующих местных выборов время необходимо использовать с умом, чтобы заложить основы для более масштабных начинаний и новых инициатив в Таллинне.

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