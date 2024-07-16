ФОТО Редкое предложение: второго такого дома в Эстонии нет

Частный жилой дом под названием Veetorn получил свое имя не случайно: бывшая водонапорная башня железнодорожной станции Сырве превращена в роскошное шестикомнатное жилище.

Уникальная недвижимость в деревне Сырве. Фото: KV.EE

Этот особенный объект недвижимости состоит не только из замечательного дома, но и собственного пруд с фонтанами, островом и, естественно, баней.

Шестикомнатный трехэтажный дом уникален во всех отношениях. На первом этаже просторная гостиная, открытая кухня-столовая, ванная комната, прихожая, коридор и котельная. Гостиная выходит на просторную открытую террасу с зимним садом. На втором этаже - три спальни, гардеробная, туалет и баня.

Уникальная недвижимость в деревне Сырве. Фото: KV.EE

На третьем этаже, на месте резервуара для воды, находится главная спальня и особое пространство для отдыха под самой крышей. Отсюда открывается отличный вид на пруд и окружающий участок лес. Отреставрированные деревянные потолочные балки придают пространству необычный вид и величественную оригинальность.

Уникальная недвижимость в деревне Сырве. Фото: KV.EE

Внутренняя отделка и интерьер бывшей водонапорной башни соответствуют истории здания и его внешнему облику. В качестве отделочных материалов в изобилии использовались известняк, красный кирпич, натуральное дерево и кованое железо, а внутренние стены оштукатурены. Как внутри здания, так и на территории вокруг дома сохранилось множество исторических деталей, тесно связанных с бывшим железнодорожным вокзалом.

Уникальная недвижимость в деревне Сырве. Фото: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.