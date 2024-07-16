Покушение на Трампа: почему Секретная служба позволила стрелку подобраться к бывшему президенту США?

В своем заявлении Читл рассказала, что Секретная службы работает со всеми участвующими в расследовании службами, чтобы понять, «что случилось, как это случилось и как мы можем предотвратить подобные инциденты в будущем».

Вопросы к Секретной службе возникли не только у республиканцев.

Конгрессмен-демократ, ветеран войны в Ираке Рубен Галлего сообщил, что написал Читл письмо с вопросами о случившемся. Он считает, что покушение «вызывает серьезную обеспокоенность по поводу мер безопасности - или их отсутствия - которые были приняты для защиты бывшего президента Соединенных Штатов».

В письме Галлего просит главу Секретной службы рассказать, просила ли команда Трампа о дополнительной защите, кто разрабатывал план охраны на мероприятии в Пенсильвании и были ли в рамках подготовки проверены здания, находящиеся рядом со сценой.

Расследование действий Секретной службы важно не только в связи с покушением на Трампа, но и для улучшения протоколов безопасности других охраняемых лиц.

С 1901 года, когда Секретной службе поручили охранять американских президентов, лишь один из них был убит под ее защитой - Джон Кеннеди в 1963 году. Еще один президент, Рональд Рейган, был тяжело ранен после покушения в 1981 году.