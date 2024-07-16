Жителей Эстонии продолжают терроризировать мошенники. За шесть месяцев этого года ущерб от их действий составил уже порядка трех миллионов евро. В последнее время злоумышленники вернулись к забытой схеме мнимого дорожно-транспортного происшествия, пишет Rus.ERR.
За шесть месяцев этого года мошенники обобрали жителей Эстонии на миллионы евро
По словам руководителя отдела по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, злоумышленники используют разные подходы.
В последнее время злоумышленники вернулись к схеме вымышленного ДТП, когда они убеждают жертву передать деньги на лечение близкого, попавшего в аварию, или покрыть медицинские расходы другого лица, тяжело пострадавшего в аварии, произошедшей по вине родственника жертвы.