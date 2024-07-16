За шесть месяцев этого года мошенники обобрали жителей Эстонии на миллионы евро

Жителей Эстонии продолжают терроризировать мошенники. За шесть месяцев этого года ущерб от их действий составил уже порядка трех миллионов евро. В последнее время злоумышленники вернулись к забытой схеме мнимого дорожно-транспортного происшествия, пишет Rus.ERR.