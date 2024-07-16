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За шесть месяцев этого года мошенники обобрали жителей Эстонии на миллионы евро

rus.postimees.ee
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Телефонные мошенники
Телефонные мошенники Фото: Shutterstock

Жителей Эстонии продолжают терроризировать мошенники. За шесть месяцев этого года ущерб от их действий составил уже порядка трех миллионов евро. В последнее время злоумышленники вернулись к забытой схеме мнимого дорожно-транспортного происшествия, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя отдела по борьбе с преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, злоумышленники используют разные подходы.

В последнее время злоумышленники вернулись к схеме вымышленного ДТП, когда они убеждают жертву передать деньги на лечение близкого, попавшего в аварию, или покрыть медицинские расходы другого лица, тяжело пострадавшего в аварии, произошедшей по вине родственника жертвы.

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