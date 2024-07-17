ОТ ПОЛИТОЛОГА Уязвимость демократии перед дезинформацией: причины и следствие

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Пожалуй, начать с того, как «в эпоху развития информационных технологий пропаганда и дезинформация стали опасным орудием...» будет трюизмом. Они никогда и не были неопасными, просто стали еще более доступными. И вот тут как раз растет вызов для стран свободного мира, к которым мы традиционно относим либеральные демократии. И не только из-за того, что свободные страны находятся в ассиметричном положении относительно автократий, а и ответственные политические силы в таких странах проигрывают популистам и «друзьям» автократов в своей гибкости.

Как бы мы ни называли российскую информационная политику, будь то гибридная война, дезинформация, пропаганда, воплощение пресловутой «доктрины Герасимова» (которую на самом деле так назвал Марк Галеотти), это явление представляет собой систематические и целенаправленные усилия по формированию восприятия, манипулированию когнитивными способностями людей в третьих странах и управлению поведением.

Эта политика вызывает разногласия и способствует поляризации - обострению позиций, их радикализации - не только между различными странами, но и внутри обществ. Такой сдвиг в сторону более враждебного подхода был, возможно, их вынужденным решением, принятым российской элитой после того, как она осознала, что их усилия по продвижению России в качестве положительного примера оказались неэффективными.